Avrupa Uzay Ajansı Yattığınız Yerden Para Kazandıracak!

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) gerçekleştireceği projelere yönelik çalışmalar için test edilmek üzere iki ay boyunca yatacak kişiler arıyor.

Yatıp Para Kazanacak

Uzayda gerçekleşecek görevlerin insanlar üzerindeki etkilerini anlamaya çalışan Avrupa Uzay Ajansı bu amaca yönelik olarak uzun bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi, yeni bir deney kapsamında hareketsiz kalan vücudun nasıl tepkiler verileceği test edilecek.

ESA, bu nedenle yaklaşık 48 gün boyunca yatacak kişiler aradığını duyurdu. Bu testlerle birlikte günlerce hareketsiz kalacak olan astronotların vücutlarının nasıl etkileneceği ile ilgili bazı detaylar önceden saptanabilmiş olacak. Yalnız burada aranılan kişilerin gerçekten tam anlamı ile yatacağını ve tuvalet ihtiyaçları için dahi ayağa kalkmayacaklarını belirtelim.

Bu test programına katılan kişilere aylık 6.250 sterlin yani yaklaşık 50.000 Türk Lirası ödeme yapılacak. Bu da iki aylık bir çalışma için yaklaşık 12.500 sterlin yani yaklaşık 100.000 Türk Lirası ediyor.

Peki siz bu deney hakkında ne düşünüyorsunuz? 100.000 TL için iki ay boyunca yatakta yatıp hiçbir koşulda ayağa kalkmamayı göze alır mıydınız? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarla paylaşabilirsiniz.