Avrupa'ya Oranla Marka Başvurusunda Rekor Kırıyoruz!

Her gün yüzlerce patent başvurusu yapılıyor ve bu başvuruların çoğu kabul edilerek ürün günlük hayata kazandırılıyor. TÜRKPATENT kurumu başkanı Habip Asan, 2017 yılına ait patent başvurusu ve marka başvurusu verilerini açıkladı. Açıklanan bu verilerden en çok dikkat çeken detay ülkemize ait. Avrupa'ya oranla TÜRKPATENT kurumuna yaptığımız marka başvuruları rekor kırdı.

AA sayesinde gerçekleşen röportajda TÜRKPATENT başkanı Habip Asan, 2017 yılında toplam 121 bin 108 adet marka başvuru yapıldığını açıkladı. Yapılan bu başvuruların 106 bin 99'u yerli, 15 bin 9'u ise yabancı kişilere ait. Toplam marka başvurularının yüzde 88'inin yerli olmasına sevinen Asan, 2016 yılına oranla marka başvurularının yüzde 13 oranında arttığını da dile getirdi. Habip Asan bu artışla birlikte en çok marka başvurusu yapan ülke haline geldiğimizi de gururla açıkladı.

TÜRKPATENT kurumuna yapılan marka başvurularının dışında patent başvuruları da artış gösterdi. Kuruma toplam 19 bin 283 patent başvurusu yapıldı. Bu başvuruların 8 bin 625'i yerli ve 10 bin 658'i yabancı kaynaklı. Ülkemiz patent başvurularında 2016 yılına oranla yüzde 34 artış göstermiş durumda.

Her geçen gün daha da artan başvurularla birlikte TÜRKPATENT Kurumu, ülkemizle daha fazla gurur duyuyor. Kurum başkanı Habip Asan, bu başvuruların daha da artmasını hedefliyor ve rekoru daha da geliştirmek istiyor.