Avrupalı Çeteler 5,5 Milyar Dolar Kara Parayı Bitcoin ile Aklamış

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol, Avrupa'daki çetelerin yılda yaklaşık 5,5 milyar dolar değerindeki kara parayı başta Bitcoin olmak üzere diğer kripto birimleri üzerinden akladığını açıkladı.

Europol direktörü Rob Wainwright, BBC'ye yaptığı açıklamada, yasadışı para ticaretinde toplam 137.5 milyar doların Avrupa'da dolaşımda olduğunu tahmin ettiklerini ve bunun yüzde 4'ünün kripto paralar vasıtasıyla aklandığını ifade etti.

Kripto para birimleri, merkezi bir finans yapısına sahip olmadığı için izleri sürülemiyor. Bu da polislerin şaibeli para transferleriyle mücadele etmesini oldukça zor bir hale getiriyor. Wainwright, "Kripto para birimleri ne yazık ki bankalar veya merkezi bir düzenleyici ve denetleyici bir otorite tarafından yönetilmiyor. Bu yüzden söz konusu işlemleri izleyemiyoruz. Eğer para transferleri gibi izleyebiliyor olsaydık, suçluların bankalarındaki varlıklarını dondurabilme imkanımız olurdu" dedi.

Monero ve Zcash gibi diğer kripto para birimlerinin takibi çok daha imkansız bir hal alıyor. Zira her ikisi de satın alımların kaynağını ve adresini neredeyse izlenemeyen randomize algoritmalarla oluşturuyor. Wainwright, bu nedenle daha fazla sayıda suçlunun alternatif kripto para birimlerine geçtiğini söylüyor.

Europol'ü zorlayan bir diğer şey de çetelerin kara para aklamak için kullandığı komplike yöntemler.

Suçluların uyuşturucu başta olmak üzere diğer yasadışı malların ödemelerinde kripto para kabul ettiklerini söyleyen Wainwright, daha sonra bunların geleneksel paralara çevrilerek nakit haline getirildiğini belirtiyor. Böyle bir durumda parayı aklayan kişiyi tespit etmenin imkansıza yakın olduğunu ifade eden Europol direktörü Wainwright, siyasi ve ekonomik otoriteleri bu konuda daha fazla duyarlı olmaya çağırdı.