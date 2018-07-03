Avukatlara Özel Celse Uygulaması Büyük İlgi Gördü

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından avukatlara özel olarak üretilen ve yakın zaman önce kullanıma açılan Celse isimli mobil uygulama, büyük ilgi gördü. Uygulamayı edinen avukat sayısı 45 bini geçti.

Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda avukatların duruşmaları takip edebilmesine yarayan bir akıllı telefon uygulamasının ihtiyacı görülmüştü. İhtiyaç üzerine bakanlık personeli tarafından hazırlanan uygulama, avukatlar için özel olarak, Ulusal Yargı Bilişim Sistemi (UYAP) ile uyumlu şekilde 5 Nisan Avukatlar Günü’nde kullanıma sunuldu.

Avukatlara duruşma tarihi ve saati gibi bilgileri anlık olarak takip etme imkânı sunan Celse adlı uygulamaysa oldukça beğenildi. Kısa süre içerisinde binlerce avukata erişmeyi başaran uygulamanın kullanıcı sayısı, kısa sürede 45 bini geçti. Yakın zaman sonra Türkiye’de çalışan avukatların büyük bölümünün uygulamayı kullanmaya başlayacakları da söylenenler arasında kendine yer buldu.

Android ve iOS işletim sistemleri üzerinde çalışan uygulama ücretsiz olarak hizmete açılmış, UYAP üzerinde yer alan Avukat Portal sisteminden oluşturulacak şifrelerle uygulamaya giriş yapılabileceği dile getirilmişti. Avukatların, uygulama sayesinde vekili oldukları davalara ilişkin tüm duruşmaların günlük, haftalık ve aylık olarak tarih ve saat bilgilerine ulaşabilecekleri, duruşmalara ait mahkeme ve dosya kapak bilgilerine erişim sağlayabilecekleri ifade edilmişti.