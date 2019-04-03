Avustralya, Ay'a Maden Kurmak İçin Harekete Geçti

Uzay araştırmalarına hız veren Avustralya, Ay yarışına katılmak için önemli bir adım attıklarını duyurdu. Avustralyalı yetkililer, yeni projeleri ile Ay’da su çıkarmak üzere maden kurmayı düşündüklerini dile getirdiler.

Gezegenimizin uydusu Ay’a olan ilgi son günlerde tekrar yükselişte. Kısa bir süre önce Çin’in Ay’ın karanlık yüzüne uzay aracı indirmesinin ardından ABD, Ay’a tekrar insanlı uçuş yapmak için harekete geçeceklerini dile getirmişti. Bunun üzerine Avrupa Uzay Ajansı, Ay taşı çıkarmak üzere Ay’da maden kurmak istediklerini bildirmişti. Tüm açıklamaların üzerina birkaç sene önce kurulan Avustralya Uzay Ajansı (ASA), Avustralya’nın uzay yarışındaki yerini ilerletmek üzere çalışmalarına devam ettiklerini söyleyerek, Ay’da maden çalışmalarını tanıttı.

Diğer ülkelerin aksine çok iç bölgelerde maden işletme, Mars yüzeyine benzer mekanlarda yerleşim kurma ve yerleşim yerlerinden uzaklarda tarım yapma konusunda birçok ülkeden deneyimli olduklarını hatırlatan Avustralya, tüm tecrübelerini uzaya taşımak istediklerini belirtti.

Ay’ın Kuzey ve Güney Kutup bölgelerinde yer alan su kaynaklarında madencilik yapmak istediklerini ifade eden ASA, Dünya’dan herhangi bir şeyi Ay’a götürmenin çok pahalı olduğunu hatırlattı. Bu sebeple Ay’da kurulacak bir istasyondan yapılacak uzay keşiflerinin maliyetinin düşeceği hatırlatılırken, bunun ilk adımı olarak kutup bölgelerindeki suyun çıkartılması gerektiği söylendi.

NASA ise geçtiğimiz yıllarda yaptığı plan ile 2024 yılına kadar Ay’a geri dönmeyi ve kutup bölgelerinde kalıcı istasyonlar kurmak adına çalışmalar yapacağını söylemişti. Kutup bölgelerindeki suyu yakıta çevirerek, Dünya’dan ateşlenen uydulardan daha uzağa gidebilecekleri belirten NASA, bunun için çalışmalarını başlatmıştı.