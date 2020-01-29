Avustralya Corona Virüsü'nün Tedavisine Bir Adım Daha Yaklaştı

Melborune'de, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona Virüsü üzerine çalışmalarını sürdüren bilim insanları, önemli bir gelişmenin altına imza attılar. Virüsün bir kopyasını oluşturmayı başaran araştırma ekibi, bu sayede tedavinin bulunma şansının yükseleceğini aktardılar.

Halihazırda Corona Virüsü taşıyan bir hastadan örnek almayı başaran Avustralyalı bilim insanları, bu örnekten hareketle virüsün bir benzerini oluşturmayı denemişlerdi. Yaptıkları çalışmalarda başarılı olduklarını duyuran ekip, bu sayede dünyanın dört bir yanında virüs üzerine çalışılabileceği müjdesini verdiler.

Kraliyet Melbourne Hastanesi ve Melbourne Üniversitesi ortaklığıyla kurulan Peter Doherty Enfeksiyon ve Bağışıklık Enstitüsü bünyesinde devam eden çalışmalar, önemli bir geliştirmenin kapılarını aralamış oldu.

Virüs tanımlama bölümünün başkanı olan Dr. Julian Druce, virüsün birebir kopyasının üretilmesinin tedavinin bulunmasını hızlandıracağını dile getirdi. Böylece virüs hakkında daha detaylı bilgilere ulaşabileceklerini söyleyen Druce, virüsün tüm detaylarını görme şansı yakaladıklarını kaydetti. Yapının tam anlamıyla belirlenmesiyle tedavinin ona göre hazırlanacağı hatırlatılırken, aşıların da kopyalar üzerinde denenebileceği belirtildi.

Aslında Çinli devlet yetkililerinin daha önce virüsün gen sarmallarını yayınlamışlardı. Buna rağmen gerçek virüsten kopyalama yapmanın birebir sonuçlar vereceğini hatırlatan Avustralyalı bilim insanları, örneği gerçek bir hastadan aldıklarını belirttiler. Avustralya'da görülen vakalardan yararlandıklarını söyleyen araştırmacılar, böylece daha doğru sonuçlar elde ettiklerini dile getirdiler.