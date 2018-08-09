Avustralya’da Devasa Bir Köpek Balığına Ait Diş Fosili Bulundu

Fosil araştırmacısı Philip Mullaly, Avustralya’nın Victoria bölgesinde bir sahilde gezinirken aniden bir parıltı fark etti. Parıltıya gidip yakından baktığında bunun bir kaya parçasının altında duran bir diş fosili olduğunu gördü.

Mullaly fosili gördüğü o anı, “Anında heyecana kapılmıştım, bu gerçekten mükemmeldi ve bunun insanlarla paylaşılması gereken çok önemli bir bulgu olduğunu biliyordum.” diyerek açıklıyor.

Diş fosili üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, dişin bir köpek balığına ait olduğu anlaşıldı. Üstelik bunun sıradan bir köpek balığına değil de devasa bir köpek balığına ait olduğu tespit edildi. Günümüzdeki bir büyük beyaz köpek balığı dişinin 2 katı büyüklüğünde olduğu ifade edilen 7 santimetre uzunluğundaki bu dişin, 25 milyon yıl önce Avustralya yakınlarındaki okyanuslarda yaşamış olan ve ‘Great Jagged Narrow-Toothed Shark (Carcharocles angustidens)’ olarak adlandırılan bir köpek balığına ait olduğu ifade edildi.

Bu devasa köpek balığının, günümüzdeki büyük beyaz köpek balıklarına göre 2 kat daha fazla büyüyebildiği ve uzunluklarının 9 metreye kadar ulaşabildiği belirtildi. Fosilleşmiş köpekbalığı dişlerinden oluşan tam bir setin bu şekilde keşfedilmesinin, uluslararası öneme sahip bir bulgu olduğu ifade edildi.

Diş fosilinin önemine dikkat çeken Victoria Müzesi Omurgalı Hayvan Paleontoloji Bölümü Kıdemli Sorumlusu Erich Fitzgerald, “Böyle bir diş fosili Avustralya’da ilk kez keşfedildi ve dünyada yalnızca üç yerde bulunan Carcharocles angustidens dişlerinden birini temsil ediyor.” dedi.

‘Carcharocles angustidens’ olarak adlandırılan bu devasa köpek balığının, Oligocene çağında en üstün yırtıcılardan birisi olarak yaşadığı ve küçük boyutlu balinaları avladığı belirtiliyor. Diş fosili, Avustralya’da bugün başlayan ‘Ulusal Bilim Haftası’ kapsamında Melbourne Müzesi'nde sergileniyor.