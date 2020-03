Avustralya'da Koronavirüs Korkusu Tuvalet Kağıdı Stoklarını Tüketti

Koronavirüs salgını sonrasında karantina altına alınmaktan korkan Avustralyalılar marketlere hücum ettiler. Dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi marketlere koşan Avustralyalıların en fazla satın aldığı ürün ise tuvalet kağıdı oldu. Avustralyadaki koronavirüs paniği sonrasında marketlerin çoğunda tuvalet kağıdı stokları tükendi.

Avustralyada salgının hızla yayıldığı haberlerinin ardından, ülkedeki insanlar süpermarketlere hücum ettiler. El dezenfektanı ve uzun süre dayanıklı yiyeceklere rağbet gösterilirken, marketlerin raflarının çoğu boşaltıldı. İşin haber değeri taşıyan kısmı ise Avustralyalıların tuvalet kağıtlarını bitirmeleri oldu.

Ülkenin sosyal medya kanallarında, Avustralya'da üretilmeyen tuvalet kağıtlarının virüsü taşıma ihtimallerinin olduğunun söylenmesi sonrasında marketlerin temizlik bölümleri resmen yağmalandı. Stokların tükenmesinin ardından ortaya çıkan ilginç görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yayılan saçma haberlerin aksine Avustralya'da satılan tuvalet kağıtlarının çok büyük bölümü ülkede üretiliyordu. Tuvalet kağıdı ithalatı çok sınırlı olan ülke, talebin çok üzerinde üretim yapıyordu. Kısaca tuvalet kağıdı stoklanamanın çok bir anlamı yoktu.

Aslında buna benzer tuvalet kağıdı stoklama olayları Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de görülmüştü. Virüs sonrası olası bir karantinaya hazırlanan Japon ve Amerikalılar, tuvalet kağıdı da stoklamışlardı. Yine de o ülkelerde çılgınlık Avustralya kadar yukarılara çıkmamıştı.

Friends text from Tokyo Airport last Sunday night. Aussie toilet paper taken to Japan on a flight from Melbourne. pic.twitter.com/JTddlh4E1a