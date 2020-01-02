  1. Tamindir
  2. haber
  3. İnternet
  4. Avustralya'daki Yangınlar Bir Başka Ülkeyi Daha Dumana Boğdu

Avustralya'daki Yangınlar Bir Başka Ülkeyi Daha Dumana Boğdu

Yeni zelanda duman güneş
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | İnternet
Abone Ol

Avustralyalılar, ülkenin birçok farklı noktasında başlayan orman yangınları sebebiyle haftalardır duman soluyorlardı. Devasa orman yangınlarının doğal bir sonucu olarak gösterilen hava kirliliği, 2020'nin ilk saatlerinde beklenmedik yerlere kadar uzandı. Yeni Zelanda'da yılın ilk gününe başlamak isteyenler, Avustalya'dan gelen dumanlarla karşı karşıya kaldılar.

Avustalya'da başlayan duman, Tasmanya Denizi boyunca yaklaşık 2 bin kilometre boyunca Güney Doğu yönünde azalmadan ilerleyerek, Yeni Zelanda'nın Güney Adası kıyılarına kadar ulaştı. Zelanda'da yaşayanlar ise 2020'nin ilk gününe, duman altında ve kıpkırmızı bir gökyüzüyle uyandılar.

Duman neredeyse Yeni Zelanda'nın yarısını kaplarken, uzmanlar Avustralya yangınlarının başladığı günden bu yana duman bulutlarının Yeni Zelanda'ya ulaştığını; ancak dün itibarıyla yaşananların gözle görülebilir boyutlarda olmasından ötürü korku yarattığını kaydettiler.

Yangın dumanı Güney Yeni Zelanda bölgesini tamamen ele geçirmiş olmasına karşın ülkenin Kuzey bölgesinde yer alan ada da kendini gösterdi; hatta ülkenin başkenti Wellington, kısa bir süreliğine de olsa bu durumdan etkilendi.

Avustralya orman yangını dumanı

Yeni Zelanda'nın dumanla mücadelesinin hemen bitmeyeceği, rüzgarın yönünü değiştireceği Pazar gününe kadar, ülkenin büyük kısmının Avustralya orman yangını dumanı ile kaplı olacağı söylenenler arasında yerini aldı.

Yeni Zelanda'da yaşayanlar ise dumanın yoğunluğunu göstermek adına fotoğraf çektikleri yerin eski ve yeni hallerini paylaşarak, dumanının yoğunluğunu net olarak gösterdiler. İşte sosyal medyada dönen fotoğraflardan bazıları.

 

 

 

 

 

 

 

ETİKETLER: Yeni Zelanda avustralya

YORUMLAR