Avustralya'daki Yangınlar Bir Başka Ülkeyi Daha Dumana Boğdu

Avustralyalılar, ülkenin birçok farklı noktasında başlayan orman yangınları sebebiyle haftalardır duman soluyorlardı. Devasa orman yangınlarının doğal bir sonucu olarak gösterilen hava kirliliği, 2020'nin ilk saatlerinde beklenmedik yerlere kadar uzandı. Yeni Zelanda'da yılın ilk gününe başlamak isteyenler, Avustalya'dan gelen dumanlarla karşı karşıya kaldılar.

Avustalya'da başlayan duman, Tasmanya Denizi boyunca yaklaşık 2 bin kilometre boyunca Güney Doğu yönünde azalmadan ilerleyerek, Yeni Zelanda'nın Güney Adası kıyılarına kadar ulaştı. Zelanda'da yaşayanlar ise 2020'nin ilk gününe, duman altında ve kıpkırmızı bir gökyüzüyle uyandılar.

Duman neredeyse Yeni Zelanda'nın yarısını kaplarken, uzmanlar Avustralya yangınlarının başladığı günden bu yana duman bulutlarının Yeni Zelanda'ya ulaştığını; ancak dün itibarıyla yaşananların gözle görülebilir boyutlarda olmasından ötürü korku yarattığını kaydettiler.

Yangın dumanı Güney Yeni Zelanda bölgesini tamamen ele geçirmiş olmasına karşın ülkenin Kuzey bölgesinde yer alan ada da kendini gösterdi; hatta ülkenin başkenti Wellington, kısa bir süreliğine de olsa bu durumdan etkilendi.

Latest satellite map (attached) is quite surreal for #NewZealand with thick orange smoke/dust smothering the Tasman Sea and the South Island.



You can find the latest air pollution map and several photos in the story here: https://t.co/6dliCzbsld pic.twitter.com/ESINxdZiHK — WeatherWatch.co.nz (@WeatherWatchNZ) 31 Aralık 2019

Avustralya orman yangını dumanı

Yeni Zelanda'nın dumanla mücadelesinin hemen bitmeyeceği, rüzgarın yönünü değiştireceği Pazar gününe kadar, ülkenin büyük kısmının Avustralya orman yangını dumanı ile kaplı olacağı söylenenler arasında yerini aldı.

Yeni Zelanda'da yaşayanlar ise dumanın yoğunluğunu göstermek adına fotoğraf çektikleri yerin eski ve yeni hallerini paylaşarak, dumanının yoğunluğunu net olarak gösterdiler. İşte sosyal medyada dönen fotoğraflardan bazıları.

Same valley, 1 day apart.



31st Dec 2019 crystal clear

1st Jan 2020 hell



Matukituki Valley, Wanaka #NZ pic.twitter.com/1TcATFblsZ — paul le comte (@five15design) 1 Ocak 2020

This is the view from my parents house in #Wanaka NZ this morning, where the smoke from the #ausfires has reached them now. The bottom is what it should look like. The reach of these fires is incredible pic.twitter.com/pxDpvInaec — Chris Binney (@ChrisBinney) 31 Aralık 2019

This the view from the top of the Tasman Glacier NZ today - whole South island experiencing bushfire clouds. We can actually smell the burning here in Christchurch. Thinking of you guys. 😢#nswbushfire #AustralianFires #AustraliaBurning pic.twitter.com/iCzOGkou4o — Miss Roho (@MissRoho) 1 Ocak 2020