Avustralya'dan Apple'a 9 Milyon Dolarlık Ceza

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıllarda “Error 53” hata koduyla gündeme gelmişti. Bu hatadan dolayı, Touch ID‘ye sahip iPhone’larda iOS güncellemesi ile birlikte parmak izi okuyucusunun çalışmasında sorunlar yaşanmıştı. Bu sorun şimdilerde Apple’ın başına büyük bir dert açmış durumda. Çünkü Avustralya’da sonuçlanan bir davada Apple, müşteri haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulundu ve 9 milyon dolarlık cezaya çarptırıldı.

Apple, “Error 53” hatasıyla ilgili olarak, Apple cihazlarını daha önce Apple yetkili servisleri dışında çeşitli servislerde tamir ettiren müşterilerine, bu hatanın çözümüne yönelik herhangi bir destek vermeyeceğini açıklamıştı. Bunun üzerine olayı inceleyen Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), Avustralya’da resmi olarak 275 Apple müşterisinin bu sorundan etkilenerek haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Apple’a dava açmıştı. Açılan davada mahkeme ACCC’yi haklı buldu ve Apple’ın 9 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Mahkeme kararı sonrası ACCC tarafından yapılan açıklamada, Avusturalya Tüketici Kanunu’na göre, telefonlarının temel sistemleri hasar almadığı sürece, diğer ufak çaplı hasarlar için kullanıcılar cihazlarına istedikleri herhangi bir serviste onarım yaptırabilir denildi. ACCC ayrıca, hatalı ürünlerde müşterilere servis veya değişim sunulmasının zorunlu olduğunu ve bazı durumlarda para iadesi yapılmasının da gerekebileceğini belirtti.

Tazminat kararına ek olarak, Apple’ın gelecekte de buna benzer yaklaşımlar uygulamaması gerekiyor. Karar sonrası açıklamalarda bulunan bir Apple sözcüsü, “Verdiğimiz hizmeti devamlı olarak geliştirmenin yollarını arıyoruz ve bu konuda ACCC ile iş birliği içerisindeyiz. Avustralya’daki müşterilerimize en iyi hizmeti sunabilmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” dedi.