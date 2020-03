Avustralya'dan Facebook'a 1 Milyon Dolarlık Veri İhlali Davası

Avustralya'nın gizlilik gözlemcisi, Facebook'a yeni bir veri ihlali davası başlattı. M ilyonlarca Avustralya vatandaşının kişisel verilerini siyasi reklam amacıyla toplayan "Cambridge Analytica skandalı"ndaki rolü için Facebook'a dava açıldı.

Avustralya Bilgi Ofisi Komiseri yaptığı açıklamada Federal Mahkemede yasal işlemlere başlandığını ve Facebook'un kullanıcı verilerini siyasi bir araştırma firması olan Cambridge Analytica'yla paylaşarak gizlilik yasasını birçok defa ihlal ettiğini söyledi.

Bilgi ve Gizlilik yetkilisi Angelene Falk, “Facebook'un, 311 bini aşkın Avustralyalı Facebook kullanıcısının kişisel verilerini, kullanıcıların bilgisi dışında siyasi profil oluşturma dahil olmak üzere sattığını ve verilerimizi tehdit ettiğini iddia ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca Falk'ın söylediğine göre sosyal medya devine 1,1 milyon dolar değerinde ceza uygulanabilir.

Avustralya'nın davasında, kullanıcıların kişisel bilgilerinin toplandığı amaç dışında " This is Your Digital Life" uygulaması ile paylaşıldığını ve gizlilik yasalarının ihlal edildiğini de belirtiyor. Facebook'un varsayılan güvenlik ayarları, hassas bilgiler de dahil olmak üzere kişisel verilerin gizlilik pahasına açıklanmasının mümkün olmadığını savunuyor.