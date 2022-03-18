Avustralya, Dolandırıcılık Reklamları Nedeniyle Facebook'a Dava Açtı

Avustralya, Facebook'un ana şirketi Meta'ya karşı, dolandırıcılık reklamlarının sahte ünlü onaylarıyla kullanıcıları hedeflemesine izin verdiğini iddia ederek yasal işlem başlattı.

Bir düzenleyici, teknoloji devinin sahte kripto para birimleri için reklamları bilerek barındırarak "yanlış, yanıltıcı veya aldatıcı davranış" amacı güttüğünü ve bu reklamları ünlü hesapları üzerinden yaydığını söyledi. ABD şirketi mali cezalarla karşı karşıya kalabilir. Meta henüz konuyla ilgili yorum yapmadı ancak daha önce dolandırıcıları platformlarından uzak tutmayı taahhüt ettiğini söylemişti.

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), söz konusu reklamların, duyarlı kullanıcıları hedeflemek için Facebook'un algoritmalarını kullandığını ve Avustralyalı ünlülerin sahte alıntılarına yer verdiğini söyledi. İzinsiz kullanılan ünlü isimler arasında esk Galler Başbakanı Mike Baird, ünlü TV sunucusu David Koch ve milyoner girişimci Dick Smith bulunuyor. ACCC başkanı Rod Sims, Cuma günü yaptığı açıklamada, "Olayımızın özü, Meta'nın platformunda yayınladığı bu reklamlardan sorumlu olmasıdır." dedi.

Meta Geçmişte Benzer Suçlardan Dava Yemişti

Avustralya Federal Mahkemesi'nde açılan dava, Meta'nın bunu bilerek yaptığını ve ünlülerin itirazlarına rağmen dolandırıcılığı engelleyemediğini iddia ediyor. Sims, "Şok edici bir örnek olarak, bu dolandırıcılıklardan birinin Facebook'ta yalan bir şekilde bir yatırım fırsatı olarak tanıtılması nedeniyle 650.000 Avustralya dolarından (360.000 £/480.000 $) fazla kaybeden bir tüketici var. Bu utanç verici." dedi. Geçen ay da Avustralyalı milyarder Andrew Forrest, imajını kullanan sahte reklamlar nedeniyle Meta'ya dava açmıştı. Forrest, teknoloji devini kara para aklama karşıtı yasaları çiğnemekle suçlarken, ACCC'nin davası, iddia edilen tüketici yasası veya ayrı bir düzenleyici yasa ihlaliyle ilgili.

Instagram ve Whatsapp'ın da sahibi olan Meta, 2021'de küresel reklam gelirinden toplamda 115 milyar dolar kazandı.