Avustralya Orman Yangını Uzaydan Görünüyor

Avustralya'nın Güney Doğu bölgesinde başlayan orman yangınları uzun süredir devam ediyordu. Bütün ülke yangınları söndürmek için seferber olmasına rağmen yangınlar giderek büyümüş ve önlenemez hale gelmişti. Bugün yayınlanan bir fotoğraf, Avustralya orman yangını sonrasında çıkan duman tabakasının uzaydan dahi göründüğünü bizlere gösterdi.

Yeni Güney Galler eyaleti, aslında yılın bu dönemlerinde her sene orman yangınları ile mücadele ediyordu. Yükselen sıcaklıklar sonrasında orman yangınları başlarken, Avustralya hükumeti ve itfaiye erleri yangınlara gerekli hazırlıkları yapıyorlardı; ancak birkaç ay önce başlayan ve hala devam eden yangınlar, bu sefer eşi görülmemiş boyutlara ulaşmıştı.

İtfaiye erlerinin orman yangınları ile mücadelesini gösteren bir video, kısa bir süre önce yayınlanmış ve ortamın ne denli çetin olduğunu yüzümüze vurmuştu. Videoda, yangının yayılmasını engellemek isteyen itfaiye erlerinin araçlarını yangının önüne çekerek, sıçramayı engellemeleri gösteriliyordu. Gördüğümüz kadarıyla Avustralya'nın o bölgesi, tam anlamıyla cehenneme dönmüştü.

Yangın o kadar büyük duman kütleleri ortaya çıkarmıştı ki; Avustralya'nın Güney Doğu topraklarından yaklaşık 2 bin kilometre ötede olan, arada koca bir Tasmanya Denizi bulunan Yeni Zelanda'nın bir kısmı dahi dumana boğulmuştu.

Avustralya yangını uzayda

Yangından sonra bin iki yüzden fazla evin kül olduğunu söyleyen Avustralyalı yetkililer, hesaplamanın mümkün olmadığını belirterek yarım milyon kadar hayvanın da can vermiş olabileceğini aktardılar. Tam bir doğal afete dönen yangının boyutunu gösterir en büyük detaylardan biri ise bugün yayınlandı.

Küçük bir kamyonet büyüklüğünde olan ve 2014 yılında uzaya fırlatılan Himawari-8 uydusu, dün yangından sonra çıkan dumanları uzaydan görüntüledi. Yeni Zelanda'yı kaplayan duman tabakasını daha iyi görmemizi sağlayan fotoğraf, yangının boyutlarına dair de güçlü kanıtlar ortaya koydu.