Avustralya Polisi, Game of Thrones İhbarları Sebebiyle İsyan Etti

Game of Thrones ile birlikte hayatımıza giren şeylerden bir tanesi de şüphesiz “spoiler” kelimesi. Türkçe karşılığını henüz tam olarak bulamasak da artık herkes ne olduğunu çok iyi biliyor. Malum, Game of Thrones’un altı bölümlük 8. sezonu başladı ve bizler üç bölümü geride bıraktık bile; ancak izlemeyenler için hala spoiler tehlikesi geçmiş değil.

Avustralya’nın Queensland eyaletindeki bir polis departmanı, hem spoiler’dan kaçınmak, hem de yetki alanına girmediği için dizi hayranlarından karakterlerin ölümünü bildirmek için kendilerini aramamalarını istedi.

Resmi Facebook hesabı üzerinden şaka amaçlı bir paylaşımda bulunan Queensland polisi, şu ifadeleri kullandı:

“Lütfen Winterfell'deki ölümleri bildirmek için Üçlü Sıfır'ı (000) aramayın. Yetki alanımıza girmiyor ve bizim ejderhalarımız yok”

Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan paylaşım, dünyanın farklı yerlerindeki kullanıcılar tarafından defalarca paylaşıldı.

Bir Facebook kullanıcısı, söz konusu paylaşımın altına, “Tüm saygımla, ejderhalarınız yoksa, kendinize nasıl polis diyebilirsiniz?” yorumunda bulundu.

Bir diğer kullanıcı ise Cercei’nin 8. sezonunun ilk bölümünde Euron Greyjoy’a fil eksiliğinden şikayet etmesine gönderme yaparak, “Filleriniz var mı?” şeklinde bir yorum yaptı. Polis departmanın cevabı da “Ne yazık ki, yok” oldu.