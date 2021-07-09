Avustralya'nın Siber Güvenliği Bir Şirkete Emanet Edildi

Avustralya siber güvenliği şirkete emanet. Avustralya'nın yerel bilgisayar güvenlik hizmetleri şirketi CSO Group, NSW Topluluklar ve Adalet Bakanlığı (DCJ) ile 7 milyon Avustralya doları değerinde bir anlaşma sağladığını duyurdu.

Avustralya merkezli CSO Group isimli şirket, New South Wales (NSW) Topluluklar ve Adalet Bakanlığına (DCJ) güvenlik, istihbarat ve iyileştirme sağlamak için dört yıllık siber güvenlik anlaşması imzaladı. 7 milyon Avustralya doları değerindeki anlaşma, CSO Group'un Güvenlik İzleme Hizmeti, Güvenlik Operasyonları Merkezi (SOC) çözümünü içeriyor.

NSW DCJ Baş Bilgi Güvenliği Görevlisi Matthew Fedele-Sirotich verdiği demeçte, "Kullanıcı verilerini, Avustralya veri merkezinde barındıran Avustralya siber güvenlik şirketleriyle çalışmak son derece kritik bir gerekliliktir" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

"Ayrıca sunulan hizmetler; kurum içi ekiplerimizin, verilerin güvenli yapısını sürekli olarak doğrulamak için derinlemesine tehdit avları yürütmesine olanak tanıyacak. Hizmet ortağımızın gözetimimiz altında hareket ettiğini bilmek, kötü niyetli davranışları ve olayları tespit etmemizi ve bunlara yanıt vermemizi sağlayacak."

Avustralya siber güvenlikte yerel şirkete güveniyor

Sözleşme, NSW DCJ'nin siber yenileme programının bir parçası ve bulut, uç nokta ve e-posta için yeni siber güvenlik çözümleri sunmak üzere CSO Group'a kısa süre önce verilen 16 milyon Avustralya dolarlık anlaşmaya ek olarak yapıldı.

CSO CEO'su Michael Simkovic'e göre, şirketin özel bir Siber Güvenlik Sistemi Entegratörü olarak yapmak istediği şey, stratejik ortak gereksinimlerini karşılamak ve Avustralya için yeterli güvenlik çözümleri sunmaktır.

NSW hükümeti tarafından geçtiğimiz yılın sonunda kurulan Bilgi ve Gizlilik Danışma Komitesi, hükümete bilgi ve gizlilik yönetimi uygulamalarının en iyi şekilde nasıl sunulacağı konusunda bilgi, tavsiye, yardım ve eğitim sağlamayı hedefledi. Komite ayrıca hükümet, sanayi ve akademi arasındaki iş birliğini kolaylaştırmakla görevlendirildi.

Kamu verilerini güvende tutma sözü olarak eyalet hükümeti tarafından özel bir siber ve gizlilik grubu kurulduğunu da hatırlatmak gerekiyor.

Eyalet hükümeti, mevcut sistemleri korumaya, yeni teknolojileri dağıtmaya ve siber iş gücünü artırmaya yönelik yatırımlar da dahil olmak üzere NSW'nin siber güvenlik yeteneklerini iyileştirmek için 240 milyon dolarlık bir taahhütte bulundu. Bu fonla, NSW'e bağlı siber uzmanlardan oluşan bir ordu oluşturulması hedefleniyor.