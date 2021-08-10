Avustralya'da Terör Estiren Uçan Sürüngenin Fosili Bulundu

Avustralya'da uçan sürüngen fosili keşfedildi. Queensland Üniversitesi araştırmacıları, Avustralya'nın en büyük uçan sürüngeni olan ve Thapunngaka shawi olarak adlandırılan bir pterosaur keşfettiler.

Kanatları 6 metreye kadar uzanan korkunç bir canavar. Mızrak gibi bir ağız. Gerçek hayattaki bir ejderhaya gördüğümüz en yakın şey. Queensland Üniversitesi Biyolojik Bilimler Okulu'nda fosillerini inceleyen Tim Richards, uçan bir sürüngen olan Thapunngaka shawi'yi böyle tanımladı.

Pterosaur'un bir zamanlar Avustralya taşralarının üzerinde uçtuğuna inanılıyor, yeterince uzun zaman önce Avustralya'daki çöl yerine iç denizlerin üzerinde yükseliyordu.

Doktora öğrencisi Richards, "Bu şey oldukça vahşi görünüyor. Çok geç olana kadar onu duymayan küçük bir dinozorun üzerine büyük bir gölge düşürebilirdi." ifadelerini kullandı.

Yeni tür, anhanguerians olarak bilinen bir grup pterosaur'a ait ve Avustralya'dan bilinen anhanguerian pterosaur'un yalnızca üçüncü türü. Pterosaurlar, 66 milyon yıl önce gerçekleşen asteroit patlaması dinozorların saltanatını sona erdirmeden önce ve 228 milyon yıl kadar eski bir tarihte dünyadaki yerini doldurdu.

Thapunngaka shawi olarak adlandırılan pterosaurun tahmini kanat açıklığı yedi metre, yaklaşık 40 diş ve bir metreden biraz uzun bir kafatası vardı.

Avustralya'da uçan sürüngen fosili keşfedildi

Bilim adamlarının hala eski yaratıklar hakkında öğrenecekleri çok şey var. Nisan ayında iScience dergisinde yayınlanan araştırma, pterosaurların fizyolojisinin sırrının, bir zürafadan daha uzun olan ve uçuş sırasında ağır kafalarını desteklemek için ustaca düzenlenmiş boynu olduğunu gösterdi. Geçen ay yayınlanan araştırmalar, birçok pterosaurun yumurtadan çıktıkları anda uçabildiklerini söylüyordu.

Uçmayı sağlamak için pterodaktillerin genellikle diğer dinozorlardan daha ince ve daha kırılgan kemikleri vardı. Bu, Richards'ın üzerinde çalıştığı fosiller kadar iyi korunmuş fosilleri nadir hale getiriyor. Richards, incelenen çene fosillerine dayanarak, kafatasının tek başına 3,2 fitten fazla uzayacağını ve 40 korkunç dişe sahip olacağını tahmin ediyor.

Richards açıklamasında, "Bu hayvanların fosillerinin var olması oldukça şaşırtıcı. Dünya standartlarına göre Avustralya pterosaur kaydı çok bir şey vadetmiyor. Ancak Thapunngaka'nın keşfi, Avustralya pterosaur çeşitliliğini anlamamıza büyük ölçüde katkıda bulunuyor." şeklinde konuştu.