Avustralya'ya Yardım için Çıplak Fotoğraf Gönderen Modelin Hesabı Kapatıldı

Avustralya yangını için yardım toplanmasına farklı bir şekilde destek olan Kaylen Ward, Instagram tarafından alınan kararla birlikte platformdan uzaklaştırıldı.

Faturayı Getir, Çıplak Fotoğrafı Al

20 yaşındaki Kaylen Ward az önce de bahsettiğimiz gibi Avustralya yangını için bağış toplanmasına destek olmayı düşündü ve bunun için neler yapabileceğini gözden geçirdi. Bağış yapan kişilere çıplak fotoğraf göndermeye karar veren model, bu hareketi ile birlikte yüz binlerce dolar değerinde bağışa aracılık ettiğini de iddia ediyor.

Konu hakkında açıklama yapan Ward, "Avustralya'daki yangınlarla ilgili çok fazla gönderi görüyordum ve medyada yeteri kadar yere sahip olmadığına dikkat ettim. Bu nedenle çok fazla insanın bağış yapacağına yönelik şüphelerim vardı." dedi.

İşte o zaman aklında bir fikir belirmiş olacak ki, zaten çevrimiçi çıplak fotoğraf satışı yapan model bu işi bir süreliğine hayır işine dönüştürmeye karar verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Ward, en az 10 dolar bağış yapan herkese çıplak fotoğraf atacağını duyurdu.

Ortalık Karıştı

Atılan tweet kısa bir süre içerisinde 88.000 retweet ve 224.600 beğeni aldı. Hızla yükselmeye de devam ediyor. Ward'ın hesabı kısa bir süre içerisinde mesaj yağmuruna tutuldu. Bu kadar büyük bir talebin doğmasını beklemediğini söyleyen Ward, "Belki 1.000 dolar bekliyordum, dahasını değil." dedi.

Ward, aldığı mesajların sıralanması ve planlanması için dört kişilik bir ekip tuttu. Bu ekip bağışların gerçekten yapılıp yapılmadığını doğrulamak için gün içinde gece gündüz demeden çalışıyor. Tabii bir de mesajların cevaplanması var. Ward geçtiğimiz pazar günü 500.000 dolar üstünde bağışın toplandığını açıkladı. Bu açıklamanın üstünden yaklaşık üç gün geçti.

Bununla birlikte sosyal medyada kullanıcılar tarafından aldığı tepkilerin yalnızca küçük bir kısmının olumsuz olduğunu, büyük bir çoğunluğunun ise olumlu olduğunu belirtti.

Bazı Küçük Pürüzler

My Instagram got deleted 😭🥺 pic.twitter.com/nBRQlByYAR — THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 5, 2020

Tabii burada bazı sorunlar gündeme geldi. Kampanya Twitter bazlı yürütülüyor olsa da olaylar Instagram üzerinde de yürümeye başladı. Bunun ardından şirket "içerik politikalarının ihlal edilmesi" sebebi ile Ward'ın hesabını kapattı. Konu hakkında açıklama yapan şirket sözcüsü, "Bu hesap politikalarımızı ihlal ettiği için devre dışı bırakıldı. Instagram'da çıplak görüntülerin sunulmasına izin verilmiyor." dedi.