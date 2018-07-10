Avustralyalı Araştırmacılar, Dünyanın En Eski Rengini Keşfetti

Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden (ANU) araştırmacılar, dünyanın en eski biyolojik renk moleküllerini keşfetti. Sahra Çölü’nde keşfedilen rengin ‘parlak pembe’ olduğu ve 1 milyar yıldan daha eski olduğu öğrenildi.

Avustralya Ulusal Üniversitesi Toprak Bilimleri Araştırma bölümünden Türk asıllı doktora öğrencisi Nur Gueneli, çığır açan keşifle ilgili detayları paylaştı. Biyolojik renk molekülünün Afrika’daki Sahra Çölü derinliklerinde bulunan kayalıklarda keşfedildiğini söyleyen Gueneli, söz konusu pigmetin önceki keşiflerden yarım milyar yıldan daha eski olduğunu belirtti.

Gueneli ve ANU ekibi, Geoscience Australia ile ABD ve Japonya'daki araştırmacıların desteğiyle çalışmaya öncülük etti.

Gueneli, parlak pembe rengindeki antik pigmentin, şu an olmayan eski bir okyanusta yaşayan fotosentetik organizmalar tarafından üretildiğini söyledi. Keşfedilen rengin biyolojik maddeden oluştuğuna dikkat çeken Gueneli, fosillerin başlangıçta yeşil renkte olduğunu, ancak seyreltildiklerinde, yağ formunu almasının ardından parlak pembe renginde bir pigment ortaya çıktığını dile getirdi.

Çalışmada yer alan araştırmacılardan profesör Jochen Brocks ise büyük canlı organizmalarının gelişimine engel olanın yalnızca oksijen eksikliği değil, büyük gıda partiküllerinin eksikliği nedeniyle de geciktirilmiş olabileceğini söylüyor.

Bir zamanlar siyanobakterilerin hakim olduğu eski okyanusların 650 milyon yıl önce yok olmaya başladığını dile getiren Brocks, “Orijinal renklerini koruyan bir dinozor derisi bulduğunuzu hayal edin. İşte tam olarak biz de bu türden bir şey keşfettik" ifadelerini kullandı.