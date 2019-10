Avusturya'da Selfie Müzesi Açıldı!

Avusturya’nın Viyana şehrinde selfie müzesi açıldı. İnsanlar, selfie müzesine yoğun bir şekilde ilgi gösterdi. No Filter Musseum ismine sahip olan selfie müzesi, “Sanatın bir parçası olun” sloganına sahip. Viyana şehrinde açılan selfie müzesinde amaç fotoğrafların sergilenmesi değil, selfie çekilmek. Ziyaretçiler, selfie müzesinde istedikleri kadar selfie çekebiliyor.

Akıllı telefonların gelişmesiyle ve sosyal medya platformlarının çıkmasıyla birlikte hayatımıza “Selfie” (özçekim) kelimesi girdi. Selfie’nin popüler olmasında Oscar gecesinin sunucusu Ellen DeGeneres’in dünyaca ünlü oyuncuları toplayarak çektiği fotoğraf da oldukça etkili oldu. Bu olaydan kısa süre sonra tüm dünyada bir akım haline gelen selfie, dijital fotoğraf makinesi veya akıllı telefon kullanarak kişinin kendi fotoğrafını çekmesidir.

Selfie Müzesi, 24 İnteraktif Temadan Oluşuyor

No Filter Musseum isimli selfie müzesi, 24 interaktif temadan oluşuyor. Ziyaretçiler, ister 24 interaktif temayı kullanarak, ister kendi temalarını oluşturarak selfie çekilebiliyorlar. No Filter Musseum, selfie kavramının günümüzde bu kadar popüler olmasından dolayı ziyaretçi akınına uğruyor. İnsanlar, No Filter Musseum isimli selfie müzesini 6 ay boyunca ziyaret edebilecek.