Avusturya’da Koronavirüs Hastasına Akciğer Nakli Yapıldı

Yeni tip koronavirüs salgını döneminde Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir ilk yaşandı. Viyana’da geçtiğimiz hafta koronavirüs hastasına akciğer nakli yapıldı. Başarılı geçen ameliyatın ardından hastanın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Koronavirüs Hastasına Akciğer Nakli

Yapılan açıklamaya göre 45 yaşındaki kadın, 8 haftadır koronavirüs hastalığı ile mücadele ediyordu ve bu sebepten dolayı akciğerleri çok zarar görmüştü. Dolayısıyla koronavirüs hastasının akciğer naklinden başka şansı kalmamıştı.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da yer alan bir tıbbi merkezde yapılan akciğer nakli ameliyatı başarılı bir şekilde sonuçlandı ve Avrupa’da bir ilk olarak tarihe geçti. Başarılı geçen ameliyatın ardından hastanın durumunun gayet iyi olduğu ifade edildi.

Koronavirüs'te Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 25 Mayıs itibarıyla toplam vaka sayısı 157.814 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 4.369'a yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 120.015 olarak açıklandı.