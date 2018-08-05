“Awake”in Elektrikli Sörf Tahtasıyla Tanışın

Teknoloji artık hayatımızın her alanında olduğu gibi, konu sörf yapmak olduğunda da işin içine giriyor. İsveçli “Awake” firması, “Rävik” olarak adlandırdığı yeni bir son teknoloji sörf tahtası geliştirdi. Karbondan üretilen ve elektrikle çalışan sörf tahtası, tamamen dalgasız bir su yüzeyinde bile harika bir sörf deneyimi sunuyor.

İsveçli elektrikli su araçları şirketi “Awake Boards”un kurucusu ve CEO’su Daniel Aronsson, “En önemli yaratıcılığımız olan Awake Ravik, yüksek performanslı elektrikli bir sörf tahtasıdır.” dedi. Awake Rävik’de hız, kablosuz bir gaz pedalı ile kontrol ediliyor. Bu pedal aynı zamanda sürücüye, pil ömrü, sürüş hızı gibi bilgileri de gösteriyor. Sörf tahtasını, vücut ağırlığınızın yönünü değiştirerek kolayca kontrol edebiliyorsunuz.

Awake Rävik aslında piyasadaki ilk elektrikli sörf tahtası değil ancak en iyilerinden birisi. Rävik gücünü, patent başvurusu yapılmış olan “Awake Direct Drive” isimli aktarma organlarından alıyor. Bu sayede bu sektörde daha önce görülmemiş saf güç ve hızlanma değerleri elde ediliyor. Sörf tahtası, dalgalı bir denizde ya da tamamen dalgasız düz yüzeyli bir gölde sürmeniz fark etmeksizin 56 km/saat’lik bir hıza ulaşabiliyor. Hızlanma değerleri de oldukça etkileyici olan Awake Rävik, 50 km/saat’lik hıza yalnızca 4 saniyede ulaşabiliyor.

“Performansın yanısıra, kullanım kolaylığı da dizayn prosesi sırasında odaklandığımız konuların başında geliyordu.” diyen CEO Daniel Aronsson, “Tasarımın her bir parçası, temel olarak kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan bir fonksiyona sahip.” ifadelerini kullandı.

Awake Rävik’in dahili bataryalarını şarj etmek yaklaşık 80 dakika sürüyor. Bataryaları tam şarjlı iken Awake Rävik ile maksimum 40 dakika boyunca sörf yapabiliyorsunuz ki bu süre iyi bir sörf deneyimi için gayet yeterli.

Sınırlı sayıda üretilecek olan Awake Rävik sörf tahtaları, bu yılın sonlarına doğru 24.600 dolardan (125.000 TL) satışa çıkacak.