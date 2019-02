Axiom Verge Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Thomas Happ Games LLC tarafından geliştirilen Axiom Verge, Epic Games Store’da kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Düzenli olarak çeşitli oyunlar hediye eden Epic Games Store, daha önce Subnautica, The Jackbox Party, What Remains of Edith Finch ve Super Meat Boy isimli oyunları hediye etti. Epic Games Store’un yeni ücretsiz oyunu ise Axiom Verge oldu. Axiom Verge, 21 Şubat tarihine kadar ücretsiz olarak dağıtılacak.

Axiom Verge isimli oyuna ücretsiz sahip olabilmek için Epic Games Store’a giriş yaparak oyunu ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Sonrasında Epic Games Launcher ile Axiom Verge isimli oyunu bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Axiom Verge’ün Epic Games Store’da Yer Alan Tanıtım Yazısı:

“Bir bilim adamı, bir laboratuvar kazasının ardından gizemli ve yabancı bir dünyada uyanır. Burası uzak bir gezegen midir? Uzak gelecek mi? Yoksa karmaşık bir sanal gerçeklik bilgisayar simülasyonu mu?

Sırlarını öğrenmek ve buradaki rolünüzü ortaya çıkarmak için geniş ve labirent gibi bir dünyanın gizli bölgelerini keşfedin. Kendine özgü davranışları ve kullanımları olan binlerce silah, eşya ve yetenek keşfedin. Hepsini bulmak için zekaanızı kullanmanız gerekecek.

Hayvan görünümlü tuhaf yapılar, eski bir savaşın ölümcül yansımaları ve kendi ruhunuzun şeytanlarıyla savaşın. Ve son olarak, düşmanları ayartmak ve ortamdaki bulmacaları çözmek için hataları kullanarak oyunu bozun. Yaşam. Öbür dünya. Gerçek. Sanal. Rüya. Kabus. Hepsinin arasında ince bir çizgi var. Ve bu çizgi Axiom Verge.”

Bir Sonraki Ücretsiz Olarak Dağıtılacak Oyun Da Belli Oldu

Epic Games Store'da bir sonraki ücretsiz olarak dağıtılacak oyun da duyuruldu. Thimbleweed Park, 21 Şubat – 7 Mart tarihleri arasında Epic Games Store’da ücretsiz olacak.