Ay'a Birlikte Gitmek için Kız Arkadaş Arıyor

Son günlerde gündemden düşmeyen Japon milyarder Yusaku Maezawa, Ay'a beraber gideceği kız arkadaş için ilan verdi. Hem milyardere kız arkadaş olmak hem de Ay'a gitmek isteyenlerin başvuru yapabilmesi adına internet sitesinde başvuru formu açan Yusaku Maezawa, herkesin başvurabileceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde SpaceX'in kurucusu Elon Musk, şirketin yapacağı ilk turistik ziyarette dünyanın çeşitli yerlerinden önemli sanat ve bilim insanlarının bulunacağını duyurmuştu. Ay'a turist olarak gidecekler arasında ismi yer alan Japon milyarder Yusaku Maezawa ise o günden sonra yolculuğa hazırlanmaya başlamıştı.

Ay yolculuğu konusunda yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Yusaku Maezawa, bir süre önce Twitter üzerinden 1000 kişiye 54'er bin lira dağıtma sözü sonrasında haberlerdeki yerini almayı başarmıştı.

Ay'a kız arkadaşını götürecek

Çöpçatanlık uygulamalarını fezaya taşıyan bir kararın altına imza atan Yusaku Maezawa, kendine kız arkadaş aradığını ve bulduğu kız arkadaşı ile Ay'a gideceğini açıkladı.

BBC'nin haberine göre, 44 yaşındaki moda imparatoru Maezawa, internet sayfasında 2023'te Ay'a yapacağı turistik seyahati "özel" bir kadınla deneyim etmek istediğini belirterek bunu arzu eden kadınların sitesine başvuruda bulunmasını istedi. Başvuru yapmak isteyenlerin ise 17 Ocak tarihine kadar başvurabileceklerini aktardı.

Kısa süre önce 27 yaşındaki aktris kız arkadaşı Ayame Goriki'den ayrılan Maezawa ile Ay'a gitmek isteyenlerin bekar, 20 yaşından büyük, daima pozitif olmaları ve uzaya gitmeye ilgi duymaları gerekiyor. Maezawa'ya Ay seyahatinde eşlik edecek kız arkadaşla ilgili karar, mart sonunda verilecek. Yusaku Maezawa ay başında da tweetini paylaşanlardan rastgele seçeceği 100 kişiye toplam 100 milyon yen (yaklaşık 5,5 milyon lira) vereceğini duyurmuştu.

Maezawa, ortaya çıkardığı moda şirketini birkaç yıl önce dünyanın en büyük yatırım bankalarından bir tanesi olan Japonya merkezli SoftBank'e 2 milyar dolar karşılığında satmıştı. Farklı girişimlere para yatırmaya devam eden Yusaku Maezawa'nın kişisel servetinin ise 3 milyar dolar civarında olduğu sanılıyor.