Ay'a Gitmek için Kız Arkadaş Arayan Milyarder Fikrinden Vazgeçti

Japon milyarder Yusaku Maezawa, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Ay'a gitmek için kız arkadaş aradığını söylemişti. Japon milyarder o fikrinden vazgeçti.

E-ticaret milyarderi Yusaku Maezawa, gelen tepkiler üzerine kız arkadaş arayışına son verdi. "2023'te Ay'a yapacağım turistik seyahati "özel" bir kadınla deneyimlemek istiyorum. Başvuru yapmak isteyenler internet siteme bekliyorum" diyen Yusaku Maezawa, bu paylaşımının ardından sosyal medyada gündem olmayı başarmıştı. Yusaku Maezawa, 20 yaşından büyük ve bekar olan bir kadını Ay'a götüreceğini belirtimişti. Binlerce kadının Ay'a gitmek için başvuru yaptığı söylenmekteydi.

Ay'a birlikte gideceği kızı arama serüvenini Japonya'da "Full Moon Lovers" adı altında reality şova çevirme kararı alan Yusaku Maezawa, gerçek aşkını televizyonda bulacağını söylemişti. Kişisel sebeplerden dolayı kız arkadaşı arayışını iptal ettiğini duyuran milyarder, 27.722 kadının Ay'a gitmek için başvuru yaptığını açıkladı.

To think that 27,722 women, with earnest intentions and courage, had used their precious time to apply makes me feel extremely remorseful to conclude and inform everyone with this selfish decision of mine.