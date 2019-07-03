Ay’a İlk Ayak Basma Anına Ait Görüntüler Satışa Çıkıyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 20 Temmuz 1969’da Ay’a ilk kez ayak basmıştı. Bu özel anın görüntülerinden oluşan 3 kaset açık artırmaya çıkıyor.

CNN’e göre, Ay'a ayak basılmasının 50. yıl dönümü olan 20 Temmuz'da, bu tarihi anın görüntüleri müzayede evi Sotheby's tarafından açık artırmaya çıkarılacak. İçerisinde tarihi ana ait 2.5 saatlik görüntüleri barındıran 3 kasetin açık artırmadaki açılış fiyatı 700 bin dolar olacak. Bu değerli kasetlerin 2 milyon dolara satılabileceği tahmin ediliyor.

Astronot Neil Amstrong'un Ay'a ilk ayak bastığı anı gösteren ve ABD'nin o dönemki başkanı Richard Nixon'ın konuşmasının da yer aldığı kasetler, 1976 yılında o dönem NASA stajyeri olan Gary George'a bir açık artırmada yanlışlıkla diğer 65 kasetle 217 dolar 77 cente satılmıştı.

George, NASA’dan aldığı kasetlerden bazılarını yerel televizyonlara satarken, oldukça önemli ve değerli olan bu 3 kaseti ise babasının tavsiyesi üzerine elinde tutmaya karar vermiş.

NASA, insanlığın Ay’a ayak basışının 50. yıl dönümü için kasetleri aramaya başlayınca, George da kasetleri ilk kez izlemiş ve aranan tarihi görüntülerin kendi kasetlerinde yer aldığını fark etmiş.