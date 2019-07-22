Ay’a İlk Ayak Basma Anının Görüntüleri Açık Artırmada Satıldı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 1976 yılında bünyesinde çalışan bir stajyere yanlışlıkla Ay’a ilk ayak basma anının görüntülerini satmıştı. Toplam 2.5 saatlik görüntüden oluşan ve bugüne kadar korunan 3 orijinal kaset, şimdilerde bir açık artırmada 1 milyon 820 bin dolara satıldı.

Sotheby's müzayede evinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Apollo 11'in Ay’a inişinin bugüne kadar kalan en iyi NASA video kaseti kayıtları New York'taki açık artırmada 1.8 milyon dolara satıldı." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu kasetlerde, Astronot Neil Amstrong'un Ay'a ilk ayak bastığı anın ve ABD'nin o dönemki başkanı Richard Nixon'ın yaptığı konuşmanın görüntüleri bulunuyor.

217 Dolara Almıştı

NASA, bu önemli görüntülerin yer aldığı kasetleri 1976 yılında bir stajyerine yanlışlıkla satmıştı. O dönem NASA stajyeri olan Gary George, bu kasetler ve 65 diğer kaseti bir açık arttırmada 217 dolar 77 sente satın almıştı.

George, daha sonra bu kasetlerin bazılarını yerel televizyonlara satmış ancak söz konusu 3 kaseti babasının tavsiyesi üzerine satmayarak saklamaya karar vermişti.

NASA, Ay’a ayak basılmasının 50. yıl dönümü için bu kasetleri aramaya başlayınca, George da elindeki kasetleri ilk kez izlemiş ve aranan görüntülerin kendisinden olduğunu anlamıştı.