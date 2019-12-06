Ay'a İniş Sırasında Kaybolan Vikram Bulundu!

Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) tarafından kaybedilen ve sırra kadem basan Vikram bulundu.

NASA Buldu

Ay yüzeyine araç indiren ülkelerden birisi olmak isteyen Hindistan, geçtiğimiz eylül ayında Vikram aracı ile bunu denemiş ancak iniş sırasında yaşanan bazı şanssızlıklar nedeni ile başarılı olamamıştı. Araç yüzeye inmek için hazırlanırken merkez ile bağlantısını kaybetmiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

NASA tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan yeni açıklamaya göre Chandrayaan-2 projesi kapsamında önemli bir yere sahip olan Vikram bulundu. Ay Gözlem Yörünge (LRO) aracı tarafından tespit edilen iniş aracının enkazı ve kaza yerine ait görüntüleri internette paylaşıldı.

Amateur astronomer helps NASA find India's crashed Vikram lunar landerhttps://t.co/t39V89xKct



📸 NASA satellite image shows the Vikram Lander impact point on the Moon pic.twitter.com/bRqsqlaQDv — AFP news agency (@AFP) December 3, 2019

Ülkeler ve kuruluşlar büyük yatırımlar ve emekler ile aya iniş yapmak istese de, bu noktada deneyim gerektiren pek çok ek unsur bulunuyor. Hindistan bu başarısızlıklardan ders alıp daha iyi çalışmalar yapacağına yönelik mesajları daha öncesinde de vermişti. Söz konusu durum hakkında açıklama yapan NASA, "Kayba karşın yüzeye bu kadar yaklaşmak bile büyük bir başarıydı." dedi.