Ay'a İniş Sırasında Kaybolan Vikram Bulundu!

Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) tarafından kaybedilen ve sırra kadem basan Vikram bulundu.

Ay yüzeyine araç indiren ülkelerden birisi olmak isteyen Hindistan, geçtiğimiz eylül ayında Vikram aracı ile bunu denemiş ancak iniş sırasında yaşanan bazı şanssızlıklar nedeni ile başarılı olamamıştı. Araç yüzeye inmek için hazırlanırken merkez ile bağlantısını kaybetmiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

NASA tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan yeni açıklamaya göre Chandrayaan-2 projesi kapsamında önemli bir yere sahip olan Vikram bulundu. Ay Gözlem Yörünge (LRO) aracı tarafından tespit edilen iniş aracının enkazı ve kaza yerine ait görüntüleri internette paylaşıldı.

Amateur astronomer helps NASA find India's crashed Vikram lunar landerhttps://t.co/t39V89xKct



📸 NASA satellite image shows the Vikram Lander impact point on the Moon pic.twitter.com/bRqsqlaQDv