Ay'a Tekrar İnsan Götürmenin Maliyeti Belli Oldu

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence, yaklaşık 10 ay önce NASA'nın en kötü 2024 yılına kadar Ay'a tekrar insan götürmesini istemişti. Bunun üzerine harekete geçen ve planlama yapan NASA yetkilileri, yeni insanlı operasyonun maliyetinin 35 milyar dolar seviyesinde olacağını hesapladılar.

NASA, önümüzdeki dört yıl içerisinde ekstra 35 milyar dolar bütçe daha almaları durumunda İnsanlı İniş Sistemi geliştirmeyi başarabileceklerini aktardı. Ayrıca bu bütçenin, halihazırda geliştirilmekte olan başka projeleri hızlandırmak adına da kullanılacağı dile getirildi.

NASA İnsanlı Uçuş Sorumlusu Doug Loverro, Pazartesi günü Johnson Uzay Merkezi'nde düzenlediği konuşma sırasında Trump'ın 2021 finansal yılı bütçesi hakkında konuştu. Yeni planda NASA bütçesinin bir önceki yıla göre büyük bir artış gösterdiğini ve yüzde 12'lik bu artışla 25.2 milyar dolar seviyesine geldiğini hatırlattı.

Trump yönetimi tarafından hazırlanan bütçe tasarısında dikkat çeken en önemli detay ise Ay İniş Sistemi için harcanması planlanan 3.3 milyar dolardı. Loverro, yeni bütçenin ABD Kongresi tarafından onaylanması durumunda, Birleşik Devletler'in 1960'lardaki Apollo programından bu yana ilk kez Ay'a iniş sistemlerini resmi olarak destekleyeceğini hatırlattı. Buna rağmen ayrılan bütçenin, projenin istenilen zamanda bitmesi için yeterli olmadığı da söylendi.

NASA Ay'a yerleşmeyi düşünüyor

2021 bütçesinde sadece iniş sistemleri yer almıyor: Ay'ın kutup bölgesindeki buzun suya dönüştürülmesi ve Ay'da yaşanabilir alanlar yapılması gibi detaylara da kaynak ayrılmıştı. NASA, 2024 hedefine sadece Ay'a inmeyi değil; Ay'a yerleşmeyi koymuştu.

Uzay ajansı, yaptığı planlamayla ilk olarak Ay yüzeyine yaşanabilir tesisler kurmayı amaçladığını duyurmuştu. Bunun için öncelikle Ay yörüngesine bir istasyon kurmayı planlayan ajans, araçlarını ilk olarak bu istasyona taşıyacak, sonrasında Ay yüzeyine indirecekti. Böylece çok daha ağır yükler yüzey ulaştırılabilecekti.

Ay yüzeyine istasyon kurulmasının ardından Mars için çalışmalara başlayacak olan NASA, Ay'da daha az çekim kuvveti olması sebebiyle daha kolay şekilde uzay araçlarını uzak mesafelere gönderebilir hale gelmeyi düşlüyordu. Bunun sonucunda da benzer bir yöntemle Mars'a koloni kurmayı amaçladığını dile getirmişti. Tüm bunlar yakın zaman önce bir videoyla anlatılmıştı.