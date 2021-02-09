Apollo 14'ün 50. Yıl Dönümünde Ay Ağaçlarının Haritası Paylaşıldı!

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçmişte bitkilerin çeşitli koşullarda nasıl değişime uğrayacaklarını öğrenmek için uzaya 500 tohum göndermişti. Apollo 14 görevi ile uzaya giden tohumlar, 34 defa Ay'ın etrafında dolaşmış ve ardından Dünya'nın çeşitli bölgelerine ekilmişti. NASA, Apollo 14'ün 50. yıl dönümü için Ay ağaçlarının haritasını yayımladı.

NASA'dan 50 Yıl Sonra Ay Ağaçlarının Haritası Geldi

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından Apollo 14 görevi ile uzaya gönderilen 500 tohum, 50 yıl önce Ay'ın etrafında 34 kez dolaştırılmasının ardından tekrardan Dünya'ya getirilmiş ve dünyanın çeşitli bölgelerine ekilmişti. NASA'nın söz konusu tohumları Dünya'nın çeşitli bölgelerine ekmesinin nedeni, tohumların farklı koşullarda herhangi bir değişim gösterip göstermediğini öğrenmekti.

Bu tohumlar zamanında Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerine ekilmişti. NASA'nın ay ağacı olarak adlandırmış olduğu söz konusu bitkilerin haritası, Apollo 14'ün 50. yıl dönümünde yayımlandı. İkisi Güney Amerika'da bir tanesi Avrupa'da olmak üzere toplamda 83 Ay ağacının yerini gösteren harita, birçok insanın ilgisini üzerinde topladı.

Ağaçların türleri kızılçamlardan Douglas köknarlarına, çınarlardan loblolly çamlarına kadar çeşitlilik gösteriyor. Apollo 14 görevinin sonunda Dünya'ya tekrar getirilen tohumların ekilmesinin üzerinden bir süre sonra büyüyen ağaçların üçte biri o zamandan bu zamana kadar öldü.

Tohumlar, Ay'ın çevresinde 34 Kez Dolaştırılmıştı

Apollo 14 görevinin bir parçası haline gelen Ay ağaçları, 31 Ocak 1971 tarihinde başlatılan Apollo 14 görevinde Ay'a ayak basan astronotlar tarafından Ay'ın etrafında toplamda 34 kez dolaştırılmıştı. 5 Şubat 1971 tarihinde Ay'ın yüzeyine adımını atan astronotlar ise 9 Şubat'ta Dünya'ya geri dönmüştü. Göreve katılan Alan Shepard ve Edgar Mitchell, Ay'ın yüzeyinde yürüdüğü süre boyunca Stuart Roosa komuta modülünde tohumlarla birlikte Ay'ın etrafında 34 kez dönmüştü.

Tohumlar, Apollo 14 görevi sırasında sınıflandırılmış ve bir grup tohum karşılaştırma yapmak amacı ile Dünya'da bırakılmıştı. Uzaya gönderilecek tohumlar, Roosa'nın kitine yerleştirilmiş ancak mürettebat Dünya'ya döndükten sonra teneke kutunun patlayarak açılmış olması, çoğu tohumu kullanılamayacak hale getirmişti.

NASA daha sonra tohumları filizlenene kadar takip etmesi için Amerika Birleşik Devletleri Orman Hizmetlerinin bakımına teslim etmişti ancak bazıları görevin üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen ekilmedi. Uzayda 34 kez dönen fideler, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Dünya'nın çeşitli bölgelerinde ekildi ancak söz konusu ağaçlar bir süre sonra unutuldu.

Eski astronot David Williams, ağaçların unutulması durumunda 1996 yılında yeni bir atılım yaptı ve ağaçları bulmak için yeni bir proje başlattı. 22 Ay ağacı ile harita oluşturmaya başlayan Williams, bulmuş olduğu ağaç sayısının 83'e çıktığını ve o zamandan günümüze kadar geçen süre içinde ağaçlardan 21'inin öldüğünü ifade etti.

Projenin başındaki isim Williams, ölen ağaçların tohumlarının Ay'ın etrafında gezdirilmiş olmasıyla herhangi bir bağlantısı olmadığını dile getirdi.