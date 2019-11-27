Ay'da Kurulacak İlk Şehirler Bakın Nasıl Görünecek?

Lewis Dartnell ismindeki bir bilim insanı son derece ilginç tasarımlara sahip Ay şehrini tanıttı. Bu şehrin ismi ise literatüre Moontopia olarak geçecek. İşte bilim kurgu romanlarından fırlayan haberimizin detayları.

Dünya dışı gezegenlerde ve uydularda şehirler kurulması aslında pek ileri tarihlerde olmayabilir. Westminster Üniversitesi'nde bilişim iletişimi uzmanı olan Lewis Dartnell, Ay'da kurulacak şehirlerle ilgili bir çalışma başlattı 150 yıl sonra Ay'da kurulacak şehirlerin tam olarak neye benzeyeceğini göstermeye çalıştı.

Ay'da kurulacak ilk şehirlerde topraksız çiftlikler kurulacak

Ayda kurulması planlanan ilk şehir ile ilgili oldukça ilginç bazı detaylar paylaşıldı. Lewis Dartnell tarafından ifade edildiğine göre evler Ay yüzeyindeki lav tüplerini inşa edilecek

Ayrıca çiftlik hayvanlarının bu şehirde olmayacağı ve bunun yerine özel kaplarda doku kültürleri yetiştirileceği söylendi. Meyve ve sebze üretimi içinse bu şehirde topraksız çiftlikler tercih edilecek. Elbette Ay üzerinde kurulacak şehir ile ilgili en büyük sorunlarından birisi de hiç şüphesiz sıcaklık olacak. Ay gündüz 100 santigrat derece olabilirken, gece -170 santigrat dereceye düşüyor.

Tüm bunlar incelendiğinde kısa bir süre içerisinde Ay üzerine yerleşmenin mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Peki sizce NASA gibi üst düzey kuruluşlar, Ay yüzeyinde erken vakitlerde koloni kurmaya başlayabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.