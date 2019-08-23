Ay'da Kurulacak Yeraltı Tünelleri İnsanlığın Geleceği Olacak

Avrupa Uzay Ajansı uzun bir süredir ay görevleri için çalışmalarını devam ettiriyor. Her ne kadar birçok konuda sorunsuz ilerleme gerçekleşse bile, yine de astronotların nerede yaşayacağı konusunda bazı belirsizlikler bulunuyor. İşte haberimizin detayları.

NASA Ay yüzeyine 2024 yılında astronot göndermek istiyor ve bunun için gerekli tüm koşulları hesaplamaya çalışıyor. Birçok bilim insanı Ay'a gidenlerin yaşayabilmeleri için yüzey araştırmaları gerçekleştiriyor. Buraya gidecek olan astronotları çok büyük tehlikeler beklediğinden dolayı temkinli yaklaşılması gerekiyor.

Yeraltı tünelleri hemen kullanılamayacak

Ay yüzeyinin altında bulunan volkanik mağara ağları insanların korunabilmesi için son derece önemli yerler. Daha önceden volkanik patlamalar tarafından oluşturulan bu tüneller, ilerleyen yıllarda soğuyarak katı hale geldi.

Ay yüzeyinin altında tam olarak ne olduğu konusunda henüz net bir fikir bulunmuyor. Her ne kadar Ay'ın yüzey kısmı kameralar ile birlikte iyi bir şekilde araştırılsa dahi net doğası tahmin edilemiyor. NASA'da çalışan bilim insanı Dr Daniel Moriarty NASA'nın 2024 Artemis görevinde bu tünellerden faydalanamayacağını ifade etti.

Ay yüzeyinin derinliklerinde bulunan bu tüneller, kozmik radyasyon ve mikro meteorlardan koruma özelliğine sahip. Bu sayede astronotlar, çok daha uzun bir süre çalışmalarına devam edecek. Avrupa Uzay Ajansı şu anda Ay yüzeyini çok daha yaşanabilir hale getirmek istiyor. Peki sizce de bunu gerçekleştirmek mümkün mü? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.