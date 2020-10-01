Ay'da Yaşam Var Mı? Bilim İnsanları Açıklama Yaptı

Ay'da yaşam var mı? Venüs gezegeninin ardından Ay'da da yaşam olabileceği söyleniyor. İşte merak edilenler.

Ay'da Yaşam Var Mı? Bilim İnsanları Yanıtladı

Harvard Üniversitesi ve Florida Teknoloji Enstitüsü tarafından araştırma yapıldı. Ay yüzeyinin derinliklerinde yer alan su altı göllerinde dünyadışı yaşamın olabileceği konuşuluyor. NTV'nin haberine göre, araştırmacıları Ay yüzeyinin derinliklerinde su olabileceğini bildiriyor.

Harvard Üniversitesi'nden Dr. Avi Loeb yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"NASA’nın Artemis programı kapsamında 2024'e kadar Ay'da sürdürülebilir bir üs kurmak için sondaj mümkün olabilir. Tıpkı Dünya'da petrol ararken yaptığımız gibi, ay yüzeyinin altında hayat arayışında derinlere inen robotlar ve ağır makineler kullanabiliriz"

Sizler yapılan açıklama hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!