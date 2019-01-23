Ay'da Yaşama Uygun Ortam Yaratana 500 Bin Euro

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve İngiltere merkezli Metalysis, uzayda uzun süre dayanacak malzeme üretimine destek vermek amacıyla yarışma başlattı. İlerleyen yıllardaki uzay keşiflerine destek verecek en iyi fikri üreteneyse 500 bin euro ödül verileceği duyuruldu.

Güney Yorkshire merkezli havacılık ve uzay girişimi Metalysis, uzun süredir rafine oksitleri ve madenleri kullanarak, 3D yazıcılar aracılığıyla basılabilecek malzemeler üretmeye çalışıyordu. Uzay ortamına uygun kolay üretilebilir malzemeler keşfetmeye çalışan Metalysis, önemli mesafeler de kaydetmişti.

ESA ve Metalysis ortaklığıyla başlatılan Grand Challange isimli yarışmadaysa katılımcıların Metalysis ürünlerine uygun işlem takip sistemleri geliştirecekleri belirtildi. İngiltere merkezli girişimle ortak çalışacak olan katılımcıların, üretim sürecini hızlandıracak ya da daha kolay üretilebilecek materyaller bulmaya çalışacakları, bunu başaranların ise büyük ödülü evlerine götürecekleri söylendi.

İki bölümden oluşacak yarışmanın ilk safhasında katılımcıların proje raporlarını gönderecekleri aktarıldı. Gönderilen raporlar arasından seçilenlerin ise ikinci safhaya geçecekleri ve ikinci safhada Metalysis ile çalışarak, ürünlerini ortaya çıkarmaya çalışacakları vurgulandı.

Özellikle Ay yüzeyinde kullanıma uygun malzemeler üretmeye çalışan Metalysis ortaklığıyla başlatılan yeni yarışmaya dair detayları ve katılım şartlarını öğrenmek için ise bu adresi ziyaret etmeniz yeterli.