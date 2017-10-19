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Ay'daki Devasa Mağaralar, İnsan Yaşamı İçin Uygun Olabilir

Ay'daki Devasa Mağaralar, İnsan Yaşamı İçin Uygun Olabilir
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek proje
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Bilim insanları, uzun zamandır Ay yüzeyinin altında bulunan devasa mağaralara girilip girilemeyeceğini merak ediyorlardı. Japon araştırmacılar,  Ay'da astronotlar tarafından koloni kurulabilecek 50 kilometre boyunca uzanan bir mağara keşfettiler.

3,5 milyar yıl önce lavlardan oluştuğu düşünülen mağaranın gelecekte içinde bir uzay üssü kurulması halinde astronotların güneşin yaydığı radyasyon ve kozmik ışınlardan korunabileceği düşünülüyor.

Mars’ta 250, Ay’da ise 1 kilometre uzunluğa ulaşabilen mağaralar ya da bir diğer ismiyle lav tüpleri, uzaydaki kozmik radyasyondan etkilenmiyorlar. Bu nedenle bilim adamları bu mağaraların insan yaşamı ile birlikte, dünyadaki farklı yaşamlara da ev sahipliği yapabileceğini düşünüyor.

JAXA'nın Ay uydusu Kayuga'nın topladığı bilgilere göre, Marius Hills denilen bir grup volkanik kubbeli alanın altında yer alan mağaranın 100 metre genişliğinde olduğu tespit edildi.

Ay'daki Devasa Mağaralar

Kayuga’nın ilk önce 50 metre çapında ve derinliğinde bir delik tespit ettiğini bildiren ajans, Ay yüzeyindeki radyo dalgaları kullanılarak yapılan araştırmaların onları mağaranın lavdan oluşmuş olduğu sonucuna götürdüğünü açıkladı.

Mağaraların derinliklerinde su ve buz olma ihtimali olduğunu ifade eden araştırmacılar, bu bölgelere Ay kolonileri kurulabileceğini ifade etti.

Bir ay önce düzenlenen Avrupa Gezegensel Bilim Kongresi’nde de benzer bir konu gündeme getirilmişti. Padova ve İtalya’daki Bologna Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacılar, Ay ve Mars’ta volkanik hareketler sonucu oluşan lav tüplerinde insanların yaşayabileceğini söylemişlerdi.

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