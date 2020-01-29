Ay'daki Fotoğraflar için Yıllar Sonra Gelen İtiraf

NASA'nın Ay'a düzenlediği ilk insanlı uçuşların üzerinden 50 seneden fazla zaman geçti. Neil Armstrong'dan sonra Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'den 50 yıl sonra Ay fotoğrafları hakkında itiraf geldi.

51 sene önce 21 Temmuz 1969'da insanlık tarihi için oldukça büyük bir olay yaşanmıştı. Televizyonlardan canlı yayınlanan o olayda, iki NASA astronotu Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Dünya'nın tek uydusu Ay üzerinde yürümüşlerdi.

Ay'a ayak basıldığı anlara ait fotoğraflar ve videolar ise günümüzde dahi konuşuluyordu. İnternet üzerinde büyük bir kitle, Ay'a ayak basılmadığını iddia ediyorlardı. Görüntüler ise Amerika Birleşik Devletleri'nde bir stüdyoda çekilmiş ve servis edilmişti.

Buna rağmen NASA, iddiaları yalanlayacak birçok somut delili bugüne kadar ortaya koymuştu. Daha sonrasında Ay yörüngesine uydu fırlatan Çin ve Hindistan gibi devletler de çektikleri görüntülerle NASA'nın ay yürüyüşünü bizlere göstermişlerdi.

Fotoğrafı Neil Armstrong çekti

Ay'a giden astronotlardan olan Buzz Aldrin Ay'a gittiklerinde yaşadıkları bir gerçeği 51 sene sonra açıkladı. Ay'a dikilen ABD bayrağını Neil Armstrong yerine kendisinin diktiğini ve Neil Armstrong'un fotoğrafı çektiğini açıkladı.

Bunu bir röportajda açıklayan Aldrin, Armstrong'un mükemmel bir fotoğrafçı olduğunu ve o an yaşananları anlattı. Aldrin yaşanan olayla ilgili şunları söyledi: "Ay’da yürüyordum. Armstrong ‘hey, dur’ dedi. Ben de ona baktım ve anında fotoğrafımı çekti.”

Buzz Aldrin tüm bunların dışında, çekilen fotoğrafta hareket halinde olduğunu şu sözlerle açıkladı: “İnsanlar bana bunu soruyor çünkü çok iyi sahnelendi”.