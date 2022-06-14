Ay’ın En Detaylı Haritası Paylaşıldı

Çinli bilim insanları tarafından Ay’ın en detaylı haritası hazırlandı. Hakemli bilimsel dergide yayımlanan çalışma, özellikle insanlı Ay görevlerinde oldukça önemli bir rol üstlenecek. Bu zamana kadar hazırlanmış en ayrıntılı haritaya dair detaylar haberimizde.

Ay’ın En Detaylı Haritası Hazırlandı

IndyTurk’teki habere göre Çin’de bilim alanında oldukça önemli bir başarının altına imza atıldı. 100’ü aşkın bilim insanının yer aldığı araştırma ekibi tarafından Ay yüzeyinin bu zamana kadarki en ayrıntılı haritası çıkarıldı.

Kaya ve yüzey türleri gibi detaylara yer verilen haritanın hazırlanması için Ay görevlerinden elde edilen veriler derlendi. Araştırmacıların bu verileri derlemesi ve haritanın son hâlini çıkarabilmesi, 10 yıl sürdü.

Ay’ın geçmişine dair fikir sahibi olmamıza olanak tanıyan harita, geçtiğimiz ayın sonunda Science Bulletin isimli hakemli bilimsel dergide yayımlandı. Çok sayıda araştırmacı tarafından gerçekleştirilen çalışma, bilimsel araştırmanın yanı sıra insanlı Ay görevleri için iniş yerinin belirlenmesinde büyük bir öneme sahip olacak.

Liu Jianzhong ve Ouyang Ziyuan isimli Jeologlar tarafından 2012 yılında başlatılan çalışma, Ay yüzeyinin yapısını ve bileşimi hakkında oldukça önemli bilgiler veriyor. Peki, söz konusu harita nasıl oluşturuldu?

100’den fazla bilim insanından oluşan araştırma ekibi, söz konusu haritayı oluşturabilmek için Ay’ı 30 kareye böldü. Bilim insanları bu işlemin ardından kareleri ayrı ayrı haritaladı. Daha sonra kareler birleştirildi ve böylelikle 1:2,5 milyon ölçekli harita elde edildi.

Bilim insanları tarafından oluşturulan haritada 17 kaya türü, 81 çarpma havzası ve bunlara ek olarak 14 tür yüzey şekli detaylı bir şekilde bulunuyor. Çin’in Ay Keşif Programı kapsamında gerçekleştirilen çalışmada uluslararası keşif programlarının yüksek kaliteli veri setlerinden de faydalanıldı.

Aktarılan bilgilere göre İngilizce ve Çince olmak üzere iki farklı sürüme sahip olan harita önümüzdeki günlerde basılmaya başlanacak.

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