Ay Görevi Başladı: Uzay Aracından Dünya'nın İlk Görüntüleri Geldi

NASA'nın mürettebatsız Orion uzay aracı, tarihi Artemis I görevinin bir parçası olarak Ay'a doğru yolculuğuna başladı ve yolculuğu sırasında Dünya'nın Orion üzerinden çekilmiş ilk görüntülerini gönderdi.

Uzay aracına bağlı bir kameradan gelen bu video, Orion uzay aracı Artemis I görevi kapsamında Dünya'dan fırlatıldıktan birkaç saat sonra Orion kapsülü üzerinden çekildi. 1972'deki son Apollo görevinden bu yana, Ay görevi için hazırlanan bir kapsülden ilk kez Dünya'nın uzak görüntüleri yakalanıyor.

Orion, 16 Kasım Çarşamba günü erken saatlerde Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin üzerinde fırlatılmıştı.

Orion Uzay Aracından Dünya'nın İlk Görüntüleri

Fırlatma sırasındaki 8,8 milyonluk itiş gücüyle, SLS roketi şimdiye kadar uzaya fırlatılan en güçlü roket konumunda. 25 gün sürecek ve Orion'un Kaliforniya kıyılarına iniş yapmasıyla sona erecek olan görev, NASA'nın Ay yüzeyinde kalıcı bir Ay üssü kurmayı planladığı görevlere öncülük yapacak.

NASA Keşif Sistemleri'nden Jim Free, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Buraya gelmek çok zaman aldı ancak Orion şu anda Ay'a doğru ilerliyor. Bu başarılı fırlatma, NASA ve ortaklarımızın insanlığın yararına uzayda her zamankinden daha uzakları keşfetme yolunda olduğu anlamına geliyor." dedi.

Orion uzay aracının görevi boyunca kaydettiği ilerlemeyi NASA'nın web sitesi üzerinden takip edebilirsiniz.