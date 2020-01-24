Ay'ın En Çarpıcı ve Dikkat Çeken Görüntüleri Yayınlandı

2019 yılında Ay'a iniş yapan Chang'e 4 uzay aracı, Ay'ın en net halinin resmini çekti. Çin'in yayınladığı görüntülerde Ay'ın yüzeyi çok net bir şekilde görülmekte.

Çin, Ay'ın En Net Halini Paylaştı

Dünya'nın küçük komşusu olan Ay'ı hiç böyle görmediniz. Ay'ın Uzak Tarafı'na yumuşak iniş yapan Chang'e 4 uzay aracı Ay'ın en net görüntülerini Dünya'ya gönderdi. Resimler yetenekli bilim adamları tarafından düzenlendi ve yayına alındı. Uzay araştırmaları konusunda tarihsel olarak ABD ve Rusya gibi ülkelerin gerisinde kalan Çin hızla yetişiyor.

Hemen aşağıdan Ay'ın en net haline bakabilirsiniz.

Çin, Ay'ın En Net Halini Paylaştı Çin, Ay'ın En Net Halini Paylaştı

Ay'daki gece ve gündüzün doğası nedeniyle, ekipmanlar uzak taraf gölgeye düştüğünde uyku moduna geçmekte ve güneş tekrar o tarafa geçtiğinde uyanmakta. Bu da çalışmaları zorlaştırmakta.

Ay'a turistik ziyaretler başlıyor. SpaceX'in kurucusu Elon Musk geçtiğimiz günlerde şirketin yapacağı ilk turistik ziyarette dünyanın çeşitli yerlerinden önemli sanat ve bilim insanlarının bulunacağını duyurdu. Japon milyarder Yusaku Maezawa, Ay'a beraber gideceği kız arkadaş için ilan verdi. Hem milyardere kız arkadaş olmak hem de Ay'a gitmek isteyenlerin başvuru yapabilmesi adına internet sitesinde başvuru formu açan Yusaku Maezawa, herkesin başvurabileceğini söyledi.