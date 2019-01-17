Ay'ın Karanlık Yüzünde Filizlenen İlk Tohum Öldü

15 Ocak tarihinde Çin, herkesi heyecanlandıran bir görsel yayınlamıştı. Görselde Ay’ın karanlık yüzüne gönderilen ilk insan yapımı aracın içerisinde yetişen pamuk tohumu görülebiliyordu. Bugün Ay’da filizlenen ilk bitki için kötü haber geldi ve pamuk filizinin öldüğü duyuruldu.

Aralık ayının başında Chang’e-4 ismi verilen görevle birlikte Çin Uzay Dairesi, Ay’ın karanlık tarafında bir iniş aracı ve gezici robot göndermişti. Tarihte ilk defa insanoğlu Chang’e-4 göreviyle uydumuzun karanlık yüzüne inmişti. Karanlık tarafa inmekle kalmayan Çin, iniş aracına yerleştirildiği bazı tohumları da büyütmeyi deneyeceğini duyurmuştu. Nitekim 15 Ocak tarihinde paylaşılan görselle birlikte Ay’a gönderilen pamuk tohumunun filizlendiği gün yüzüne çıkmıştı.

Daha sonra yapılan detaylı açıklamayla pamuk tohumunun, filizlenmeye uygun şekilde oksijen ve nem içeren bir kutunun içinde uzaya gönderildiği ve ortamın uygunluğu sebebiyle filizlenmenin gerçekleştirildiği vurgulanmıştı. Bugün yapılan bir başka duyurudaysa filizin öldüğü bildirildi.

Filizin ölmesinin ardındaki sebep ise Ay’ın karanlık yüzünün ekstrem koşullarıydı. 14 gün boyunca gece olan Ay yüzeyinde sıcaklıkların -50 dereceye kadar düşmesi, Güneş ışıklarının gelmesiyle kutunun içindeki sıcaklığın çok artması sebebiyle filizin öldüğü aktarıldı. Donmadan sonra gerçekleşen hızlı çözülme filizi öldürürken, yapılan deney sonraki çalışmalara da ışık tutmuş oldu.