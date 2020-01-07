Ay'ın Karanlık Yüzüne Giden Robot Yüksek Çözünürlükte Görseller Gönderdi

Çok kısa bir süre önce Çin, Chang'e 4 adını verdiği uzay aracını Ay’a göndermişti. Birçok farklı görevi yerine getiren Chang'e 4, bugün itibarıyla yüksek kaliteli görselleri Dünya’ya ulaştırdı.

Yaklaşık bir yıl önce Ay’a başarılı şekilde iniş yapan Chang'e 4, yanında götürdüğü bitkileri çimlendirmesiyle gündeme gelmişti. Ay’da bitki yetiştiren ilk ülke olan Çin, bunun reklamını uzun süre yapmıştı.

Chang'e 4 robotunun çok başka görevleri daha olacağını dile getiren Çinli uzay bilimciler, bugün itibarıyla robottan aldıkları görselleri yayınladılar. Chang'e 4’ün uyduya inmesinin birinci yılını kutlamak adına yapılan paylaşımlar, görenleri büyülemeyi başardı.

Üzerine bağlı Terrain Camera ile 360 derece görüntü kaydedebilen ve bunu Dünya’ya gönderebilen Chang'e 4, Güney Pole-Aitken bölgesine iniş yaparak testler yapmaya başlamıştı.

Bu yıl içerisinde gönderilmesi planlanan Chang'e 5 için hazırlık aşaması olarak gösterilen Chang'e 4, görevini layıkıyla yerine getirmişti. Chang'e 5 robotu ise yanında yaklaşık 2 kilogramlık faydalı yükle Ay’a inerek, yapılan testleri bir adım daha ileriye götürmeyi deneyecek.