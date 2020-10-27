Ay'da İlk Kez Su Bulundu! NASA Tüm Detayları ile Açıkladı

NASA yaptığı açıklamada Ay'ın güneşli yüzeyinde ilk kez suyun keşfedildiğini duyurdu. Bu keşif, suyun Ay yüzeyine dağılmış olabileceğini ve soğuk, gölgeli yerlerle sınırlı olmadığını gösteriyor. İşte detaylar.

Ay'da Su Keşfedildi

Keşif, NASA'nın Kızılötesi Astronomi için Stratosfer Gözlemevi olan SOFIA'nın çalışması sayesinde yapıldı. SOFIA, Ay'ın güney yarım küresinde bulunan, Dünya'dan görülebilen en büyük kraterlerden biri olan Clavius ​​Krateri'nde su molekülleri (H2O) tespit etti.

Elde edilen veriler, ay yüzeyine yayılmış bir metreküp toprakta hapsolmuş, yaklaşık 12 onsluk bir şişe suya eşdeğer boyutta su olduğunu ortaya koymakta.

NASA Genel Merkezi'nin Bilim Misyonu Müdürlüğü’ndeki Astrofizik Bölümü’nün yöneticisi Paul Hert Paul Hertz yaptığı açıklamada "Bildiğimiz tanıdık su olan H2O'nun Ay'ın güneşli tarafında mevcut olabileceğine dair göstergelerimiz vardı. Artık orada olduğunu biliyoruz. Bu keşif, Ay yüzeyini anlamamıza meydan okuyor ve derin uzay araştırmalarıyla ilgili kaynaklar hakkında merak uyandıran soruları gündeme getiriyor." cümlelerine yer verdi.

NASA, regolith adı verilen Ay toprağını işlemenin ve kullanılabilmesi için suyu topraktan çıkarmanın nasıl mümkün olabileceğini araştırıyor. Suyun Dünya'daki yaşam için hayati önem taşıdığını hepimiz biliyoruz ve şimdi Ay'da bulunuyor olması uzaydaki operasyonlar için de inanılmaz derecede önemli bir adım olacak.

Sizler Ay'da su bulunması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!