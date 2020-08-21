Ay ve Mars'taki Lav Tüpleri Yolcular İçin Barınak Olabilir

Uzay araştırmaları hakkında gelen yeni bir rapora göre Ay ve Mars yüzeyinde soğumuş eski lav tüplerinin geçici barınak ve hatta yerleşim yerleri olarak kullanılabileceği fark edildi.

Birkaç on yıl sonra insanların uzay kolonilerine başlaması ve Ay ve Mars yüzeyine turizmin gerçekleşmesi pek şaşırtıcı gelmiyor olmalı. Ancak Ay'da "dükkan kurmayı" planlıyorsak muhtemelen oraya vardığımızda kolayca inşa edebileceğimiz bir evimiz olmayacak.

Hem Ay'ın hem de Mars'ın barınak amacıyla kullanılabilecek bazı doğal özellikleri olabilir. Araştırmacılara göre Ay ve Mars'ta halihazırda soğumuş lav tüpleri bulunuyor ve bunlar, astronotların kısa süreli kalmaları için mükemmel yerler olabilir.

Lav tüpü uzay yolcularını nasıl koruyacak?

Astronotlar için gezegenlerdeki bu tür sığınaklar uzaydan gelen radyasyondan koruyabilir. Dünya'da atmosfer ve manyetik alan bunu halleder ancak aynısı Mars veya Ay için geçerli değil. Lav tüpleri ise radyasyonu engellemede gerçekten çok iyi aynı zamanda küçük darbelere karşı koruma sağlıyor.

Araştırmacılar, "Yapılan analizler lav tüplerinin çoğunun sağlam olabileceğini gösteriyor, bu da Ay'ı yeraltı araştırmaları ve potansiyel yerleşim için olağanüstü bir hedef haline getiriyor" diyor. Bilim adamları, herhangi lav tüpünün yapısal olarak sağlam görünmesi durumunda yer altı keşif fırsatlarına da değiniyor.