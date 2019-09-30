Ay Yüzeyine İniş Yapmak Neden Bu Kadar Zor?

Birçok ülkenin gururla denediği ve çoğunlukla da hüsrana uğradığı Dünyanın uydusu Ay platonik bir aşık gibi. Elbette ay yüzeyine ulaşamayan Uzay araçlarının önemli bir gerekçesi var. İşte haberimizin detayları.

Dünyanın masmavi atmosfer ile kaplı olması ve sürtünme kuvvetinin yüksekliği her ne kadar engelleyici bir unsur gibi görünse bile aslında uzay roketlerinin iniş çıkış yapması için ideal. Ayrıca Dünyanın kütlesinin büyük olması nedeniyle yer çekimi bu tür uzay araçlarının daha rahat iniş yapmasını sağlıyor.

Ay yüzeyine iniş dünyadan daha zor

Dünyanın uydusu olan Ay bazı özel koşullara sahip olduğu için uzay çalışmalarında zor alanlar içerisinde yer alabiliyor. Özelliklede atmosferinin olmaması Dünyadan kalkış yapıp Ay üzerine inecek araçları zor durumda bırakıyor.

Geçtiğimiz günlerde Hindistan'da Ay yüzeyine iniş yapması için bir araç göndermişti. Ancak bu mümkün olmadı. Hindistan'dan daha önce ise İsrail bir özel uzay şirketi Ay yüzeyine iniş yapmaya çalıştı. Ancak onun da sonra aynı oldu.

Bu her iki uzay aracının da ortak problemi. Sinyalin kesilmesi, yerçekiminin düşük olması ve atmosferin olmaması nedeniyle uzay araçlarının inişi net olarak hesaplanamıyor. Ayrıca haberleşmeyi sağlayacak iyonosfer tabakasının olmaması da hızlı bir şekilde bağlantının kesilmesine neden oluyor. Tüm bu koşullar değerlendirildiğinde insanlığın yeniden ay yüzeyine ulaşması biraz daha zaman alacak gibi.