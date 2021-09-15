NASA'dan 146 Milyon Dolarlık Ay'a İniş Sözleşmesi!

NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi), SpaceX ve Blue Origin de dahil toplamda 5 şirketle Ay'a iniş sözleşmesi imzaladı. Her iki şirket de uzay ajansının astronotlarının Ay'a düzenli aralıklarla astronot göndermesine yardımcı olacak araçlar geliştirecek.

Ajans, salı günü yapmış olduğu açıklamada Elon Musk'ın SpaceX'i, Jeff Bezos'un Blue Origin'i de dahil olmak üzere toplamda 5 ABD merkezli şirket ile Ay'a inişte yardımcı olması için 146 milyon dolarlık bir sözleşme imzalandığını duyurdu.

Ay'a İniş Sözleşmesi Kapsamında Şirketlere Ne Kadar Ödendi?

NASA'nın 2024 yılına kadar Ay'a astronotlar göndereceği Artemis programının bir parçası olan sözleşme kapsamında şirketlere ödenen miktar da açıklığa kavuşturuldu. SpaceX 9,4 milyon dolarlık bir sözleşme alırken Blue Origin ise 26,5 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

Dynetics ile yapılan sözleşme 40,8 milyon dolar, Lockheed Martin ile yapılan sözleşme 35,2 milyon dolar ve son olarak Northrop Grumman ile yapılan sözleşme ise 34,8 milyon dolar tutarında olarak açıklandı.

NASA tarafından aktarılan bilgilere göre proje önümüzdeki 15 ay içinde gerçekleşecek ve her 5 şirket de NASA'nın Ay'a iniş görevi ile ilgili riskleri en az seviyede tutmaktan sorumlu olacak.

Bundan önce sözleşme için kaç şirketin yarış halinde olduğu belli değildi. Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, sözleşme konusunda biraz daha agresif davranarak Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne dava açmıştı. Blue Origin'in avukatları, NASA'ya karşı açılan davanın uzay ajansının sözleşmeyi yasa dışı bir şekilde değerlendirmesine karşılık olarak açıldığını ifade etmişti.

Blue Origin, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne açılan davanın iniş sistemi sözleşmesinin değerlendirilme aşamasındaki hataları gidermek amacıyla açıldığını ve şirketin adaletin sağlanması, rekabet koşullarının adil olması gerektiğine inandığını söylemişti.

Bunun üzerine NASA Sözcüsü Monica Witt, Blue Origin'ın davası ile ilgili ayrıntıların NASA tarafından gözden geçirildiğini belirtmişti.

Witt, davanın ve olası bir mahkeme kararının SpaceX'in sözleşmesinin askıya alınmasının Artemis programını nasıl etkileyeceğine yönelik bir soruya verdiği yanıtta ise "Ajans mümkün olan en kısa süre içinde ve güvenli bir şekilde geri dönme yolunda bir değişiklik yapacaktır" ifadelerine yer vermişti.