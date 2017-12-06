Ayağıyla Starcraft Oynayarak Maç Kazandı!

Koreliler'in Starcraft oynama yetenekleri dünyaca meşhur. Bir dakika içerisinde yüzlerce komut verebilen Koreli oyuncular, kesinlikle online strateji oyunlarında karşılaşmak istemeyeceğiniz rakipler.

Koreli oyuncuların bu şöhrertlerini e-spor karşılaşmalarında sergilediklerine tanık oluyoruz. Zotac tarafından kısa bir süre önce düzenlenen Zotac Cup adlı Starcraft turnuvası da bu tür e-spor karşılaşmalarına yer veren bir etkinlikti. Etkinlikte yer alan e-sporculardan biri olan Larva takma adıyla tanınan Koreli Lim Hong Gyu marifetlerini sergileme işini bir adım öteye taşıdı ve adeta şov yaptı.

Larva, final karşılaşmalarının bir tanesinde ayağıyla klavyeden komutlar vererek rakibini yenmeyi başardı. Larva'nın engelli olmadığı göz önünde bulundurulduğunda bu hareketinin rakibini rencide etme amaçlı bir hareket olduğu izlenimi oluşabiliyor. Larva'nın bu işi nasıl gerçekleştirdiğini aşağıdaki videoda görebiliyoruz:

Üstelik bu hareket Larva'ın tek şovu da değildi. Başka bir final karşılaşmasında Larva'nın klavye ve fareyi bırakarak uyukladığı ve maçı bu şekilde kazandığı görülüyor:

Larva'nın bu tavırları Zotac'ın tepkisini çekmiş, firma gelecekte düzenleyeceği turnuvalara Larva'yı davet etmeyeceğini açıklıyor. Zotac, Larva'nın rakiplerine karşı saygı göstermemesinden ötürü böyle bir karar aldığını, Larva'nın medni olmayan tavrından ötürü rakiplerinden özür dilermesi gerektiğini ifade etmekte.

Koreli oyuncuların Starcraft gibi oyunlarda başarılı olabilmek için oldukça sıkı çalıştığı biliniyor. Bileklere kum torbası bağlayarak antrenman yapmayı da kapsayan bu çalışmalar sayesinde dakikada 200 ile 300 arasında komut verebiliyorlar. Bir dakikada verilen toplam komut sayısına APM - Action Per Minute denilmekte. Koreli oyuncular, kendi ağızlarıyla yüksek APM'yi nasıl yakaladıklarını aşağıdaki videoda anlatmaktalar: