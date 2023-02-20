Hatay'daki Deprem Güçlendirmesi Yapılan Bina Ayakta Kalmayı Başardı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde 40 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. 11 şehirde hissedilen ve yarattığı yıkımın etkileri günlerce süren kentlerde ağır hasarlı 105 bini aşkın bina tespit edilmiş durumda. Depremden etkilenen şehirler arasında en çok kaybının bulunduğu Hatay'da ise 2009'da yapılmış depreme karşı dayanıklı bir bina ayakta kalmayı başardı. Binanın nasıl ayakta kalabildiğine dair güçlendirme projesinin yöneticisi TED Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güney Özcebe bir dizi açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Güney Özcebe'nin Gazete Duvar'a anlattıklarına göe Antakya’daki 9 katlı betonarme binada lifli karbon polimerleri ile yapılan güçlendirme, tuğla dolgu duvarların da yapı içerisinde yük taşıyıcı elemanlar olarak kullanılmalarını sağlarken bina hem içeriden hem de dışarıdan güçlendirildi ve böylece bina nispeten eski de olsa depreme karşı dayanıklılığı sayesinde âdeta yok olan şehirde ayakta kalmayı başardı.

"İnsanlara Gayrimenkulleri Mezar Olmasın"

1999 depreminden bu yana benzer bir yıkımın yeniden yaşanmaması için neler yapabileceklerini düşündükleini belirten Prof Dr. Güney Özcebe, "Aftan affa büyüyen, nasıl büyüdüğü belli olmayan kontrolsüz yapılar ve o yapılarda hatalı imalatlar gündeme geliyordu. Bu yapılar altında insanlar kalmasın, insanlara gayrimenkulleri mezar olmasın diye bir çaba içinde olduk. Arkadaşlarım Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde çok ter döktüler ve sonunda bir ürün ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Bahsi geçen lifli karbon polimerleri ile yapılan bina güçlendirmeleri hakkında Prof. Dr. Güney Özcebe şu açıklamalarda bulundu: