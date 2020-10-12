Bakan Koca Açıkladı: Ayasofya Açılışı Vaka Sayısını Etkiledi mi?

Ülkemizde yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Ertuğrul Özkök, Sağlık Bakanı Koca'ya yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili merak edilen soruları sordu. Özkök tarafından Bakan Koca'ya yöneltilen sorular arasında "Ayasofya açılışı vaka sayısını etkiledi mi?" sorusu da yer alıyordu. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan önemli açıklamalar!

Ayasofya Açılışı Vaka Sayılarında Artışa Neden Oldu mu?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili bazı sorular sordu. Ertuğrul Özkök tarafından Bakan Koca'ya sorulan sorular arasında Ayasofya açılışı da yer aldı. Özkök, Sağlık Bakanı Koca ile gerçekleştirdiği söyleşiyi köşe yazısına taşıdı. Köşe yazısında yer alan bilgilere göre Özkök, Bakan Fahrettin Koca'ya "Çok merak edilen, bilgi alınmadığı için de dedikodulara yol açan bir konu var. Ayasofya’nın açılış toplantısından sonra özel bir izleme yaptınız mı? Orasıyla ilgili bir vaka bildirimi oldu mu size?" şeklinde bir soru sordu.

Ertuğrul Özkök tarafından sorulan Ayasofya açılışı ile ilgili soruyu yanıtlayan Sağlık Bakanı Koca, “Ayasofya’ya özel bir bildirim olmadı. Ayasofya’ya sadece İstanbul’dan değil, birçok bölgeden kişiler geldi. Ama biz esas en büyük sıçramayı bayramda yaşadık. Bayram ve sonrası bütün Türkiye’ye dağıldı" ifadelerini kullandı.

Bakan Fahrettin Koca, "Aşı gelince maskeye ihtiyaç kalacak mı?" sorusuna "“Bir kere şunu söyleyeyim: Emin olun, maske aşıdan daha fazla kişiyi koruyan bir önlem" şeklinde yanıt verdi. Sağlık Bakanı Koca, Özkök tarafından yöneltilen "Nasıl yani?" sorusunu ise şu şekilde yanıtladı:

“Çok basit. Şunu çok iyi biliyoruz: Maske yüzde 90’ın üzerinde koruma sağlıyor. Aşının ise yüzde 50-60’ları geçmediğini biliyoruz. Dolayısıyla şu dönemde herkesin kişisel aşısı aslında maske. Yani bütün toplumu aşılasak bile, maskenin koruduğu kadar korumayacak. O nedenle maske, sosyal mesafe ve kalabalık ortamlardan kaçınma çok önemli olmaya devam edecek.”

"Yani semptomu olmayan COVID pozitif her vaka HES’e geçiyor mu?" sorusunu yanıtlayan Bakan Fahrettin Koca, "Hepsi HES’te. Bütün vakalar. Kısaca söyleyeyim. Pozitif olan, semptomu olan olmayan fark etmiyor" dedi. Bakan Koca, "Peki kaç kişi var semptomu olmayan COVID pozitif vaka?" sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi: “HES’te var. Hepsi HES’te var. Hatta HES’te 3 katı, 4 katı oranında var pozitiflerin dışında.”

Ertuğrul Özkök, sürü bağışıklığı ile ilgili de bir soru sordu. "Bir de birçok uzmanın sözünü ettiği şu sürü bağışıklığı denen şey var. Ne zaman olacak bu?" sorusunu yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu kolay değil. Çünkü toplumun yüzde 60-65’inin bağışık olması gerekiyor. Bizde ilk çalışmada biliyorsunuz yüzde 0.86’ydı. Şimdi tekrarlıyoruz, biraz önce söyledim, 15’inden sonra onu açıklamış olacağız. Zannediyorum bu daha da arttı ama öyle yüzde 20, yüzde 30’larla ifade edilebilecek bir rakam olduğuna inanmıyorum. 60-65’ten aşağı olduğu müddetçe de sürü bağışıklığı olmaz. Biz koruyucu tedbirlere devam etmeliyiz" ifadelerine yer verdi.