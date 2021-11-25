Ayasofya'daki Kırık Taşın Arkasından Gizemli Not Çıktı

Ayasofya'da gizemli notlar bulunması savcılığı harekete geçirdi. Kırıldığı tespit edilen bir taşın arkasında parşömene sarılmış birtakım notlar ve çizimler olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz gün Ayasofya Camii'nde bulunan gizli not merak uyandırıyor. Şans eseri kırılan mermer bloktaki taşın yerinden çıktığını fark eden camii görevlileri, taşın hemen arkasına gizlenmiş bir not olduğunu fark etti.

Taşın arkasında bulunan poşeti açan ve içerisinde bulunan parşömeni aralayan Ayasofya Camii yetkilisi kağıdın üzerinde yazılar ve çizimler olduğunu fark etti.

Ayasofya'da gizemli notlar bulundu

GZT'de yer alan habere göre camiide bulunan kağıt parçası halihazırda savcılığın incelemesi altında. Çıkan parçaların ve kağıdın tarihi eser olup olmadığının belirlenmesini isteyen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ayrıca devreye gireceğini de söyledi.

Ayasofya Camisi cemaati tarafından fark edilen kağıt parçasında ne olduğu henüz bilinmiyor.

İstanbul polisinin yaptığı incelemeye göre camii duvarının alt kısmında yaklaşık 30 santimetre genişliğinde ve 10 santimetre uzunluğundaki bir taşın yerinden çıktığı tespit edildi. Gizemli parşömenlerin ise bu taşın arkasına gizlendiği dile getirildi.

Parşömenle birlikte rulo haline getirilmiş kağıtlar ve birtakım tuhaf resimlerin yer aldığı ifade edilen notun polis tarafından muhafaza altına alındığı öğrenildi. Konuyla ilgili tarihi eser soruşturması başlatan savcılık, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile koordineli çalışacaklarını dile getirdi.

Akdeniz'de 900 Yıllık Haçlı Kılıcı

IAA'ya göre (İsrail Eski Eserler Kurumu) Haçlı Seferleri'nden kalmış kılıcı bulan kişi Shlomi Katzin isimli bir dalgıç oldu. Katzin, 18 Ekim tarihinde Carmel sahilinde yaptığı bir dalışta önemli bir eseri keşfetti.

IAA tarafından yapılan açıklamada dalgıç Shlomi Katzin'in Akdeniz bölgesinde Haçlı Seferleri'ne ait 900 senelik bir eseri bulduğu öne sürüldü. IAA, kılıcın deniz organizmaları ile kaplı olduğunu, demirden yapıldığını ve yaklaşık olarak 1 metre uzunluğunda olduğunu belirtti. Kılıcın kabzasının ise yaklaşık 30 cm olduğu ifade edildi.

Katzin, kılıcın bulunduğu yerin yakınında ayrıca çeşitli taş ve metal çapaların yanı sıra çanak çömlek parçalarına da rastladı. Aynı bölgedeki önceki buluntular, bölgenin gemiler için bir demirleme yeri olarak kullanıldığını gösteriyor. Bununla birlikte IAA'ya göre bölge en az 4 bin yıl önce Tunç Çağı'nın sonlarından itibaren bu şekilde kullanılıyor olabilir.