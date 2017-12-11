Aydın, 3 Boyutlu Yaya Geçidi Uygulamasına Geçti

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından tasarlanan 3 boyutlu yaya geçidi, yarattığı optik illüzyon sayesinde sürücülerin yavaşlamasını sağlıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği yenilik ile birlikte, yaya geçidi optik yanıltma sağlayarak, araçların önce yavaşlamasını sonra durmasını sağlayacak. 3 boyutlu yaya geçidi uygulaması, sürücülerin yayalara karşı farkındalıklarını artırma amacı taşıyor.

Son zamanlarda araç sürücülerinin yayalara karşı duyarlılığının azalması sebebiyle uygulamaya konulan yeni yöntem, yaya geçitlerinin üç boyut özellikli boyanmasıyla sağlanıyor. Aynı zamanda sürücülerin optik illüzyon ile beyaz şeritlerin yüksek görülmesini sağlıyor. Sürücüler de bu yaya geçidini uzaktan barikat zannederek önce yavaşlıyor sonra da duruyor.

Birçok sürücünün yaya geçitlerinin farkında olmadığını, olsa dahi dikkat etmediklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Yayaların güvenliği bizim için çok önemli. Birçok araç sürücüsü yaya geçitlerinde hızını azaltmayarak yayaların can güvenliğini tehlikeye atıyor. Yaptığımız uygulamayla araç sürücüleri optik yanılsamayla, yaya geçidine gelmeden önce hızlarını azaltıyorlar ve yayalara daha fazla dikkat ediyorlar" dedi.

3 boyutlu yaya geçidi uygulamasıyla yayalarımızın güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçebileceklerini belirten Çerçioğlu, uygulamaya geçildiğinde okulların yakınlarındaki yaya geçitlerinin öncelikli olarak ele alınacağını söyledi. 3 boyutlu yaya geçidi uygulaması ile tüm Türkiye'ye örnek olmak istediklerini ifade eden Çerçioğlu, "Hayata geçirdiğimiz uygulamayla sürülerin yayaların güvenliği konusunda daha duyarlı olacaklar. Umuyoruz ki, 3 boyutlu yaya geçicidi uygulamamız Türkiye'nin diğer şehirlerinde de uygulanır ve böylece yayaların başına gelen tehlikeleri önlemiş oluruz" değerlendirmesinde bulundu.