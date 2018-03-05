Aydın'daki Boşanma Davasında Gizli Ses Kayıtları Delil Sayıldı

Aldatıldığını düşünen koca, eşinin telefonuna ortam dinlemesi yapan bir casus yazılım yükledikten sonra elde ettiği ses dosyalarıyla birlikte boşanma davası açtı. Mahkeme, casus yazılım yoluyla alınan kayıtları delil sayarak, çiftin boşanmasına karar verdi.

Aydın’da, ihanete uğradığını düşünen bir koca, eşinin telefonuna sesleri gizlice kaydeden bir uygulama yükledi. Ortamdaki sesleri dinleyen uygulamayı dinledikten sonra neye uğradığını şaşıran talihsiz adam, eşinin iş arkadaşıyla cinsel münasebet yaşadığını tespit etti. Kocasının ses kayıtlarıyla birlikte boşanma davası açmasından sonraysa kadın, şiddet gördüğü ve evden kovulduğunu iddia ederek, karşı boşanma davası açtı.

Söke 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen dava sırasında olayda yer alan koca “Eşim beni aldattı. Boşanmayı, uygun bir miktar tazminata mahkûm edilmesini ve çocuğun velayetinin de bana verilmesini istiyorum” dedi. Davalı kadın ise davanın reddini talep etti ve “Fiziki şiddet uyguladı, evden kovdu, hakaret etti. Ayrıca evlilik yükümlülüklerini yerini getirmiyordu. Benim boşanma talebim kabul edilsin, tazminata da hükmedilsin.” İfadelerini kullandı.

İki tarafın boşanma taleplerini kabul eden mahkeme, zina eyleminin kocanın kişilik haklarına saldırı olduğunu belirterek, hemşire olarak görev yapan eşin 20 bin Türk Lirası para ödemesine hükmetti. Bununla da kalmayan mahkeme, hemşirelerin gece vardiyasına kalmalarından ötürü, çocuğun velayetini öğretmen olan babaya verdiğini açıkladı.

Ses kayıtlarının delil olup olmadığına dair mahkeme heyetinin anlaşmazlığa düştüğü söylenerek, şöyle denildi: “Evlilik birliğine ilişkin yasal yükümlülükler alanı, eşlerin her birinin özel yaşam alanı olmayıp aile yaşamı alanıdır. Sadakatten kuşkulanan kocanın eşinin telefonuna program yerleştirerek aleni olmayan konuşmalarını kaydetmesinde özel hayatın gizliliğinin ihlalinden söz edilemez.”

Ses kayıtlarının casus yazılım yoluyla alındığı belirten kadın, temyize gitti. Konuyu değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, “Casus programla ele geçirilen kayıtlar hukuka aykırı delil niteliğinde olup kusur belirlenmesinde dikkate alınmaz ise de tanık beyanları, telefon kayıtları ve fotoğraflarla birlikte zina eyleminin ispatlanmış olduğu…” gerekçesiyle başvuruyu reddetti.